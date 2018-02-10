وخزة

حافلات بديلة !

تعطلت مساء أول أمس الحافلة الوطنية التي تربط تطاوين بتونس العاصمة وعجزت الشركة عن ايجاد حافلة بديلة واكتفت بإرجاع ثمن التذاكر إلى حرفائها.

هذه الحادثة تحيلنا إلى التساؤل عن مدى جاهزية أسطول النقل العمومي في بلادنا وقدرته على تلبية حاجيات المواطنين... وفي صورة حدوث عطب مماثل أثناء الرحلة كيف سيكون تصرف الشركة حيال ذلك؟





يماني ناجم