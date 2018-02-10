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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الأخبار السياسية
وخزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

حافلات بديلة !

تعطلت مساء أول أمس الحافلة الوطنية التي تربط تطاوين بتونس العاصمة وعجزت الشركة عن ايجاد حافلة بديلة واكتفت بإرجاع ثمن التذاكر إلى حرفائها.
هذه الحادثة تحيلنا إلى التساؤل عن مدى جاهزية أسطول النقل العمومي في بلادنا وقدرته على تلبية حاجيات المواطنين... وفي صورة حدوث عطب مماثل أثناء الرحلة كيف سيكون تصرف الشركة حيال ذلك؟

يماني ناجم
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الأخبار السياسية
وخزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

حافلات بديلة !

تعطلت مساء أول أمس الحافلة الوطنية التي تربط تطاوين بتونس العاصمة وعجزت الشركة عن ايجاد حافلة بديلة واكتفت بإرجاع ثمن التذاكر إلى حرفائها.
هذه الحادثة تحيلنا إلى التساؤل عن مدى جاهزية أسطول النقل العمومي في بلادنا وقدرته على تلبية حاجيات المواطنين... وفي صورة حدوث عطب مماثل أثناء الرحلة كيف سيكون تصرف الشركة حيال ذلك؟

يماني ناجم
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إتحاد الفلاحة يدعو الحكومة للتدخل
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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ضبط 4 سوريين حاولوا التسلل إلى تونس
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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عودة التونسيين بالخارج
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أعلنت الشركة التونسية للملاحة برمجة 152 سفرة على متن خطي جنوة ومرسيليا لتأمين عودة التونسيين بالخارج في...
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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