وخزة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
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23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
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22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
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22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
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21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
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21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
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21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
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20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
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20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
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20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
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20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
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20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
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19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
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19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
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19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
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19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
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18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
سفيان الأسودكلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....المزيد >>
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وخزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
حافلات بديلة !
تعطلت مساء أول أمس الحافلة الوطنية التي تربط تطاوين بتونس العاصمة وعجزت الشركة عن ايجاد حافلة بديلة واكتفت بإرجاع ثمن التذاكر إلى حرفائها.
هذه الحادثة تحيلنا إلى التساؤل عن مدى جاهزية أسطول النقل العمومي في بلادنا وقدرته على تلبية حاجيات المواطنين... وفي صورة حدوث عطب مماثل أثناء الرحلة كيف سيكون تصرف الشركة حيال ذلك؟
يماني ناجم
الباجي يلتقي المفكر يوسف الصديق
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، الأستاذ والمفكّر يوسف الصدّيق.ومثّل اللقاء مناسبة...المزيد >>
إتحاد الفلاحة يدعو الحكومة للتدخل
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ على ضرورة تعجيل الحكومة بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة...المزيد >>
ضبط 4 سوريين حاولوا التسلل إلى تونس
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكنت وحدات الحرس الوطني بفريانة من ضبط 4 سوريين حاولوا التسلل إلى التراب التونسي خلسة بعد أن كانوا...المزيد >>
عودة التونسيين بالخارج
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلنت الشركة التونسية للملاحة برمجة 152 سفرة على متن خطي جنوة ومرسيليا لتأمين عودة التونسيين بالخارج في...المزيد >>
وخزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
حافلات بديلة !
تعطلت مساء أول أمس الحافلة الوطنية التي تربط تطاوين بتونس العاصمة وعجزت الشركة عن ايجاد حافلة بديلة واكتفت بإرجاع ثمن التذاكر إلى حرفائها.
هذه الحادثة تحيلنا إلى التساؤل عن مدى جاهزية أسطول النقل العمومي في بلادنا وقدرته على تلبية حاجيات المواطنين... وفي صورة حدوث عطب مماثل أثناء الرحلة كيف سيكون تصرف الشركة حيال ذلك؟
يماني ناجم
الباجي يلتقي المفكر يوسف الصديق
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، الأستاذ والمفكّر يوسف الصدّيق.ومثّل اللقاء مناسبة...المزيد >>
إتحاد الفلاحة يدعو الحكومة للتدخل
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ على ضرورة تعجيل الحكومة بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة...المزيد >>
ضبط 4 سوريين حاولوا التسلل إلى تونس
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكنت وحدات الحرس الوطني بفريانة من ضبط 4 سوريين حاولوا التسلل إلى التراب التونسي خلسة بعد أن كانوا...المزيد >>
عودة التونسيين بالخارج
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلنت الشركة التونسية للملاحة برمجة 152 سفرة على متن خطي جنوة ومرسيليا لتأمين عودة التونسيين بالخارج في...المزيد >>
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
سفيان الأسودكلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة