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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

توسعة مشروع الطاقة الشمسية
أكد معتمد الصمار من ولاية تطاوين المولدي التركي موافقة وزارة الطاقة و المناجم على توسعة مشروع الطاقة الشمسية ببني مهيرة من 100 هكتار إلى 300 هكتار بعد توفر الرصيد العقاري اللازم .

منتدى الصحة الرقمية
اكد وزير الصحة عماد الحمامي امس لدى اشرافه على اشغال المنتدى الدولي الثالث للصحة الرقمية المتواصل على امتداد يومين على أهمية مواكبة التطور الحاصل اليوم و رقمنة القطاع الصحي الذي من شانه ان يساهم في عصرنة الخدمات الصحية .

صيادلة يطلقون صيحة فزع
قال أحد الصيادلة ناظم شاكري لدى حضوره في برنامج اذاعي امس إن هناك خللا في توزيع بعض الأدوية التي من المفترض ألا تباع إلا في الصيدليات .وأكد وجود مسالك توزيع موازية واصفا ما يحدث بالكارثة الحقيقية على صحة الرضع والأطفال .

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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

توسعة مشروع الطاقة الشمسية
أكد معتمد الصمار من ولاية تطاوين المولدي التركي موافقة وزارة الطاقة و المناجم على توسعة مشروع الطاقة الشمسية ببني مهيرة من 100 هكتار إلى 300 هكتار بعد توفر الرصيد العقاري اللازم .

منتدى الصحة الرقمية
اكد وزير الصحة عماد الحمامي امس لدى اشرافه على اشغال المنتدى الدولي الثالث للصحة الرقمية المتواصل على امتداد يومين على أهمية مواكبة التطور الحاصل اليوم و رقمنة القطاع الصحي الذي من شانه ان يساهم في عصرنة الخدمات الصحية .

صيادلة يطلقون صيحة فزع
قال أحد الصيادلة ناظم شاكري لدى حضوره في برنامج اذاعي امس إن هناك خللا في توزيع بعض الأدوية التي من المفترض ألا تباع إلا في الصيدليات .وأكد وجود مسالك توزيع موازية واصفا ما يحدث بالكارثة الحقيقية على صحة الرضع والأطفال .

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الباجي يلتقي المفكر يوسف الصديق
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، الأستاذ والمفكّر يوسف الصدّيق.ومثّل اللقاء مناسبة...
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إتحاد الفلاحة يدعو الحكومة للتدخل
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ على ضرورة تعجيل الحكومة بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة...
المزيد >>
ضبط 4 سوريين حاولوا التسلل إلى تونس
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكنت وحدات الحرس الوطني بفريانة من ضبط 4 سوريين حاولوا التسلل إلى التراب التونسي خلسة بعد أن كانوا...
المزيد >>
عودة التونسيين بالخارج
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلنت الشركة التونسية للملاحة برمجة 152 سفرة على متن خطي جنوة ومرسيليا لتأمين عودة التونسيين بالخارج في...
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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