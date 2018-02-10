في60 ثانية

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توسعة مشروع الطاقة الشمسية

أكد معتمد الصمار من ولاية تطاوين المولدي التركي موافقة وزارة الطاقة و المناجم على توسعة مشروع الطاقة الشمسية ببني مهيرة من 100 هكتار إلى 300 هكتار بعد توفر الرصيد العقاري اللازم .

منتدى الصحة الرقمية

اكد وزير الصحة عماد الحمامي امس لدى اشرافه على اشغال المنتدى الدولي الثالث للصحة الرقمية المتواصل على امتداد يومين على أهمية مواكبة التطور الحاصل اليوم و رقمنة القطاع الصحي الذي من شانه ان يساهم في عصرنة الخدمات الصحية .

صيادلة يطلقون صيحة فزع

قال أحد الصيادلة ناظم شاكري لدى حضوره في برنامج اذاعي امس إن هناك خللا في توزيع بعض الأدوية التي من المفترض ألا تباع إلا في الصيدليات .وأكد وجود مسالك توزيع موازية واصفا ما يحدث بالكارثة الحقيقية على صحة الرضع والأطفال .