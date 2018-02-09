بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر‎

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: دعت اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية بتطاوين كافة المواطنين ومستعملي الطريق الى التزام الحذر واعتماد السياقة المعتدلة تجنبا لأي خطر في ظل تواصل تهاطل الامطار التي تشهدها الجهة، منذ عشية اليوم الجمعة. كما تم تسجيل نزول البرد ببعض مناطق الجهة.

وبهذه المناسبة، وضعت اللجنة الرقم المجاني للحماية المدنية 198 على ذمة المواطنين للاتصال عند وقوع اي طارئ، مؤكدة على الجاهزية التامة لكل العناصر المتدخلة في اللجنة.