حالة الطقس ليوم السبت 10 فيرفري 2018

طقس بارد وأحيانا كثيف السحب بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية وتكون محليا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي.

تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية.

الريح شمالية غربية قويّة من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعديّة.

البحر شديد الاضطراب بالشمال وهائج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات الغربيّة و بين 11 و 16 درجة ببقيّة الجهات