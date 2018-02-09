رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر

قرّر رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت 10 فيفري 2018 إلى غاية يوم 11 مارس 2018.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ أن التمديد قرره رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة.

وكان رئيس الدولة قد قرر يوم 10 نوفمبر الماضي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة ثلاثة أشهر وذلك عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي تم خلاله آنذاك تقييم الأوضاع الأمنية داخليا واقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأوليّة لتطوّر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيويّة إثر ادراجها في منظومة تأمين مواقع الانتاج.

يشار انه تم الاعلان عن حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثين عونا، بين شهيد وجريح وقد تم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ ذلك الهجوم.

وات