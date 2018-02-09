رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر

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قرّر رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت 10 فيفري 2018 إلى غاية يوم 11 مارس 2018.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ أن التمديد قرره رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة.
وكان رئيس الدولة قد قرر يوم 10 نوفمبر الماضي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة ثلاثة أشهر وذلك عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي تم خلاله آنذاك تقييم الأوضاع الأمنية داخليا واقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأوليّة لتطوّر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيويّة إثر ادراجها في منظومة تأمين مواقع الانتاج.
يشار انه تم الاعلان عن حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثين عونا، بين شهيد وجريح وقد تم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ ذلك الهجوم.
قرّر رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت 10 فيفري 2018 إلى غاية يوم 11 مارس 2018.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ أن التمديد قرره رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة.
وكان رئيس الدولة قد قرر يوم 10 نوفمبر الماضي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة ثلاثة أشهر وذلك عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي تم خلاله آنذاك تقييم الأوضاع الأمنية داخليا واقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأوليّة لتطوّر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيويّة إثر ادراجها في منظومة تأمين مواقع الانتاج.
يشار انه تم الاعلان عن حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثين عونا، بين شهيد وجريح وقد تم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ ذلك الهجوم.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018