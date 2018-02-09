باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قتل خان سعيد ساجنا، زعيم حركة "طالبان باكستان"، اليوم الجمعة، بغارة أمريكية في إقليم "وزيرستان" شمال غربي باكستان، بحسب مصادر رسمية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادر حكومية باكستانية قولها إن "الغارة الأمريكية قتلت ساجنا صباح اليوم شمالي إقليم وزيرستان".

من جهتها، ذكرت صحيفة The Express Tribune الباكستانية الناطقة بالإنجليزية أن ساجنا قتل في غارة أمريكية استهدفت إقليم "بارمال" المتاخم للحدود الباكستانية. وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرين على الأقل أكدا أنه "قتل مع ابن أخيه إسماعيل واثنين من الحراس".

وقال مسؤول في أجهزة الاستخبارات إن "السيارة (التي كان فيه زعيم الحركة) دُمِّرت تماما"، مضيفا أن المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان شهدت غارات لطائرات بدون طيار خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويعتقد أن ساجنا هو العقل المدبر للهجوم على سجن شمال غربي باكستان، أسفر عن تحرير نحو 400 سجين في عام 2012 والهجوم على قاعدة بحرية باكستانية كبيرة.

وفي 2 نوفمبر 2013، اختارت حركة "طالبان باكستان" خان سعيد ساجنا زعيما جديدا بعد مقتل زعيمها السابق حكيم الله محسود في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار.

وتعتبر باكستان الضربات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار انتهاكا لسيادتها، فيما تتهم واشنطن إسلام آباد بتوفير ملاذات آمنة لمسلحين، وهو ما تنفيه الأخيرة

وكالات