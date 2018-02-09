باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية

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قتل خان سعيد ساجنا، زعيم حركة "طالبان باكستان"، اليوم الجمعة، بغارة أمريكية في إقليم "وزيرستان" شمال غربي باكستان، بحسب مصادر رسمية.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادر حكومية باكستانية قولها إن "الغارة الأمريكية قتلت ساجنا صباح اليوم شمالي إقليم وزيرستان".
من جهتها، ذكرت صحيفة The Express Tribune الباكستانية الناطقة بالإنجليزية أن ساجنا قتل في غارة أمريكية استهدفت إقليم "بارمال" المتاخم للحدود الباكستانية. وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرين على الأقل أكدا أنه "قتل مع ابن أخيه إسماعيل واثنين من الحراس".
وقال مسؤول في أجهزة الاستخبارات إن "السيارة (التي كان فيه زعيم الحركة) دُمِّرت تماما"، مضيفا أن المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان شهدت غارات لطائرات بدون طيار خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويعتقد أن ساجنا هو العقل المدبر للهجوم على سجن شمال غربي باكستان، أسفر عن تحرير نحو 400 سجين في عام 2012 والهجوم على قاعدة بحرية باكستانية كبيرة.
وفي 2 نوفمبر 2013، اختارت حركة "طالبان باكستان" خان سعيد ساجنا زعيما جديدا بعد مقتل زعيمها السابق حكيم الله محسود في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار.
وتعتبر باكستان الضربات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار انتهاكا لسيادتها، فيما تتهم واشنطن إسلام آباد بتوفير ملاذات آمنة لمسلحين، وهو ما تنفيه الأخيرة
قتل خان سعيد ساجنا، زعيم حركة "طالبان باكستان"، اليوم الجمعة، بغارة أمريكية في إقليم "وزيرستان" شمال غربي باكستان، بحسب مصادر رسمية.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادر حكومية باكستانية قولها إن "الغارة الأمريكية قتلت ساجنا صباح اليوم شمالي إقليم وزيرستان".
من جهتها، ذكرت صحيفة The Express Tribune الباكستانية الناطقة بالإنجليزية أن ساجنا قتل في غارة أمريكية استهدفت إقليم "بارمال" المتاخم للحدود الباكستانية. وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرين على الأقل أكدا أنه "قتل مع ابن أخيه إسماعيل واثنين من الحراس".
وقال مسؤول في أجهزة الاستخبارات إن "السيارة (التي كان فيه زعيم الحركة) دُمِّرت تماما"، مضيفا أن المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان شهدت غارات لطائرات بدون طيار خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويعتقد أن ساجنا هو العقل المدبر للهجوم على سجن شمال غربي باكستان، أسفر عن تحرير نحو 400 سجين في عام 2012 والهجوم على قاعدة بحرية باكستانية كبيرة.
وفي 2 نوفمبر 2013، اختارت حركة "طالبان باكستان" خان سعيد ساجنا زعيما جديدا بعد مقتل زعيمها السابق حكيم الله محسود في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار.
وتعتبر باكستان الضربات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار انتهاكا لسيادتها، فيما تتهم واشنطن إسلام آباد بتوفير ملاذات آمنة لمسلحين، وهو ما تنفيه الأخيرة
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018