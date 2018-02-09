محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده

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دافع اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي، عن نفسه أمام الانتقادات التي تلقاها مؤخرًا بسبب امتناعه عن تدريبات ليستر سيتي منذ نهاية فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وقال محرز في بيان رسمي، اليوم، الجمعة، إن ليستر سيتي كان على علم دائمًا بمكان وجوده.
وأضاف: "العديد من الناس يدعون أنهم أصدقائي، تحدثوا عني وعن أشياء لا يعرفون عنها أي شيء، في خضم هذا العدد الكبير من الجماهير والصحفيين الذين قاموا بافتراضات غير صحيحة دون التحقق من القصة بشكل صحيح، لذلك أود أن أوضح الافتراضات عن غيابي كانت غير صحيحة".
وتابع :"لقد كنت جزءً من فريق ليستر سيتي الذي حقق الكثير من النجاح، سواء التأهل للدوري الممتاز أو التتويج باللقب الموسم قبل الماضي".
وأكمل :"كانت أهدافي دائمًا كما هي، لقد قدمت للنادي كل شيء، أبذل 100% من طاقتي لمساعدة زملائي وفريقي، وإسعاد جماهير النادي".
وواصل :"هذه الاهداف لم ولن تتغير، وعندما يُطلب مني أن أكون جزءً من فريق ليستر، أؤكد لكم أنني سأواصل بذل أقصى ما لدي".
وكانت العديد من التقارير قد أشارت مؤخرًا إلى أن رياض محرز طلب من ليستر سيتي السماح له بالرحيل في الشتاء الماضي لمانشستر سيتي، إلا أن إدارة "الثعالب" رفضت عرضًا ضخمًا لبيعه، مما دفع اللاعب للانقطاع عن تدريبات فريقه.
دافع اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي، عن نفسه أمام الانتقادات التي تلقاها مؤخرًا بسبب امتناعه عن تدريبات ليستر سيتي منذ نهاية فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وقال محرز في بيان رسمي، اليوم، الجمعة، إن ليستر سيتي كان على علم دائمًا بمكان وجوده.
وأضاف: "العديد من الناس يدعون أنهم أصدقائي، تحدثوا عني وعن أشياء لا يعرفون عنها أي شيء، في خضم هذا العدد الكبير من الجماهير والصحفيين الذين قاموا بافتراضات غير صحيحة دون التحقق من القصة بشكل صحيح، لذلك أود أن أوضح الافتراضات عن غيابي كانت غير صحيحة".
وتابع :"لقد كنت جزءً من فريق ليستر سيتي الذي حقق الكثير من النجاح، سواء التأهل للدوري الممتاز أو التتويج باللقب الموسم قبل الماضي".
وأكمل :"كانت أهدافي دائمًا كما هي، لقد قدمت للنادي كل شيء، أبذل 100% من طاقتي لمساعدة زملائي وفريقي، وإسعاد جماهير النادي".
وواصل :"هذه الاهداف لم ولن تتغير، وعندما يُطلب مني أن أكون جزءً من فريق ليستر، أؤكد لكم أنني سأواصل بذل أقصى ما لدي".
وكانت العديد من التقارير قد أشارت مؤخرًا إلى أن رياض محرز طلب من ليستر سيتي السماح له بالرحيل في الشتاء الماضي لمانشستر سيتي، إلا أن إدارة "الثعالب" رفضت عرضًا ضخمًا لبيعه، مما دفع اللاعب للانقطاع عن تدريبات فريقه.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018