إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن الهيئة العامة للرياضة أطلقت اسم ولي العهد على دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليصبح دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وأوضحت الوكالة أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أصدر قراراً بإطلاق اسم سمو ولي العهد على دوري الدرجة الأولى .وأضافت أن آل الشيخ أصدر أيضا "العديد من القرارات وهي زيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين (الأندية الممتازة) لتصبح 16 فريقاً بدءاً من الموسم القادم، على أن تعلن لاحقا الآلية الخاصة بذلك..".
كما شملت القرارات "تقديم دعم بمقدار خمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى وزيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من مواليد المملكة".
وشملت القرارات "البدء في إيجاد ناقل تلفزيوني لنقل كافة مباريات الدرجة الأولى، بما يحقق الصورة الأنسب لدعمها ورفع مستوى المنافسة فيها ودعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون لكل ناد منها، والسماح بتسجيل لاعبين أجنبيين، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من المواليد ، وتغيير نظام اللعب بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ليصبح متاحا لمشاركة كافة أندية الوطن، على أن تعلن الآلية المناسبة لذلك خلال الأيام القادمة، من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم".
ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن الهيئة العامة للرياضة أطلقت اسم ولي العهد على دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليصبح دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وأوضحت الوكالة أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أصدر قراراً بإطلاق اسم سمو ولي العهد على دوري الدرجة الأولى .وأضافت أن آل الشيخ أصدر أيضا "العديد من القرارات وهي زيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين (الأندية الممتازة) لتصبح 16 فريقاً بدءاً من الموسم القادم، على أن تعلن لاحقا الآلية الخاصة بذلك..".
كما شملت القرارات "تقديم دعم بمقدار خمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى وزيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من مواليد المملكة".
وشملت القرارات "البدء في إيجاد ناقل تلفزيوني لنقل كافة مباريات الدرجة الأولى، بما يحقق الصورة الأنسب لدعمها ورفع مستوى المنافسة فيها ودعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون لكل ناد منها، والسماح بتسجيل لاعبين أجنبيين، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من المواليد ، وتغيير نظام اللعب بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ليصبح متاحا لمشاركة كافة أندية الوطن، على أن تعلن الآلية المناسبة لذلك خلال الأيام القادمة، من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم".
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018