بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه اثر العثور خلال الليلة الفاصلة بين يومي 05 و06 فيفري 2018 على جثة فلاح عمره 57 سنة ملقاة داخل كوخ يستغله الهالك بمنطقة السُكرين معتمدية طبلبة ولاية المنستير.
وبتقدم سير الأبحاث تمكن يوم امس مركز الحرس الوطني بطبلبة من القبض على شخصين (امرأة ورجل) مورطين في الجريمة بمحطة "المترو" بطبلبة بصدد الفرار. وبالتحري معهما إعترفا بوجود طرف ثالث مورط في القضية ذاتها ومن ذوي السوابق العدلية (قاطن بجهة البقالطة) حيث تحولت وحدات الحرس الوطني إلى الجهة المذكورة أين تمّ القبض عليه.
وبالتحري معهم إعترفوا بإرتكابهم لجريمة القتل وأن دافعهم هو السرقة حيث تنقلوا إلى الكوخ الذي يقطنه الهالك أين قام الرجلان بالاعتداء عليه بواسطة قضيب حديدي وألة طبخ "كوكوت" على رأسه أردته قتيلا بينما تكفلت المرأة بحراسة المكان خلال ارتكاب الجريمة، ثم إستولوا على مبلغ مالي من الضحية قدره 1800 دينار ثم غادروا بإتجاه مدينة المهدية.
وبتعميق التحريات معهم تمّ العثور بمنزل أحدهم (على وجه الكراء) بمدينة طبلبة على أداة الجريمة المتمثلة في القضيب الحديدي بالإضافة إلى سروالين وجمازتين وحذاءين ومصباح يدوي كلها ملطخة بدماء الضحية.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة المتعهدة بالبحث في القضية والإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "القتل العمد مع سابقية القصد".
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه اثر العثور خلال الليلة الفاصلة بين يومي 05 و06 فيفري 2018 على جثة فلاح عمره 57 سنة ملقاة داخل كوخ يستغله الهالك بمنطقة السُكرين معتمدية طبلبة ولاية المنستير.
وبتقدم سير الأبحاث تمكن يوم امس مركز الحرس الوطني بطبلبة من القبض على شخصين (امرأة ورجل) مورطين في الجريمة بمحطة "المترو" بطبلبة بصدد الفرار. وبالتحري معهما إعترفا بوجود طرف ثالث مورط في القضية ذاتها ومن ذوي السوابق العدلية (قاطن بجهة البقالطة) حيث تحولت وحدات الحرس الوطني إلى الجهة المذكورة أين تمّ القبض عليه.
وبالتحري معهم إعترفوا بإرتكابهم لجريمة القتل وأن دافعهم هو السرقة حيث تنقلوا إلى الكوخ الذي يقطنه الهالك أين قام الرجلان بالاعتداء عليه بواسطة قضيب حديدي وألة طبخ "كوكوت" على رأسه أردته قتيلا بينما تكفلت المرأة بحراسة المكان خلال ارتكاب الجريمة، ثم إستولوا على مبلغ مالي من الضحية قدره 1800 دينار ثم غادروا بإتجاه مدينة المهدية.
وبتعميق التحريات معهم تمّ العثور بمنزل أحدهم (على وجه الكراء) بمدينة طبلبة على أداة الجريمة المتمثلة في القضيب الحديدي بالإضافة إلى سروالين وجمازتين وحذاءين ومصباح يدوي كلها ملطخة بدماء الضحية.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة المتعهدة بالبحث في القضية والإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "القتل العمد مع سابقية القصد".
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
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23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
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19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
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