بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه اثر العثور خلال الليلة الفاصلة بين يومي 05 و06 فيفري 2018 على جثة فلاح عمره 57 سنة ملقاة داخل كوخ يستغله الهالك بمنطقة السُكرين معتمدية طبلبة ولاية المنستير.

وبتقدم سير الأبحاث تمكن يوم امس مركز الحرس الوطني بطبلبة من القبض على شخصين (امرأة ورجل) مورطين في الجريمة بمحطة "المترو" بطبلبة بصدد الفرار. وبالتحري معهما إعترفا بوجود طرف ثالث مورط في القضية ذاتها ومن ذوي السوابق العدلية (قاطن بجهة البقالطة) حيث تحولت وحدات الحرس الوطني إلى الجهة المذكورة أين تمّ القبض عليه.

وبالتحري معهم إعترفوا بإرتكابهم لجريمة القتل وأن دافعهم هو السرقة حيث تنقلوا إلى الكوخ الذي يقطنه الهالك أين قام الرجلان بالاعتداء عليه بواسطة قضيب حديدي وألة طبخ "كوكوت" على رأسه أردته قتيلا بينما تكفلت المرأة بحراسة المكان خلال ارتكاب الجريمة، ثم إستولوا على مبلغ مالي من الضحية قدره 1800 دينار ثم غادروا بإتجاه مدينة المهدية.

وبتعميق التحريات معهم تمّ العثور بمنزل أحدهم (على وجه الكراء) بمدينة طبلبة على أداة الجريمة المتمثلة في القضيب الحديدي بالإضافة إلى سروالين وجمازتين وحذاءين ومصباح يدوي كلها ملطخة بدماء الضحية.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة المتعهدة بالبحث في القضية والإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "القتل العمد مع سابقية القصد".