الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
الأولى
للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018 | 20:04

قالت باسكال ميتران، حفيدة الرئيس الفرنسي الأسبق، اليوم الجمعة إنها وراء اتهام وزير البيئة نيكولا أولو بالاغتصاب عام 1997. وأصدرت باسكال بيانا أكدت فيه أنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد أولو، حسب فرانس 24.

وقال محامي باسكال، ميشيل دوفرانك، إنها وعائلتها لا يرحبون بنشر أخبار حول الأمر.

وعادت الشكوى لتطارد الوزير هذا الأسبوع، رغم أنها لم تفض إلى القضاء لأن باسكال تقدمت بشكواها بعد 10 سنوات من الواقعة.

ويشتبه أن أولو ارتكب الواقعة في أحد منازله عام 1997، وقد نفى الوزير الأمر خلال مقابلة تليفزيونية.

ومفترض ان ابنة ميتران كان عمرها 20 عاما في أثناء الاغتصاب، وكان أولو يبلغ من العمر 42 عاما.

وقالت ابنة ميتران إنها فكرت في التقدم بشكوى بشأن الواقعة بعدما فكرت بالأمر لمدة سنوات، مضيفة:"لم يكن هدفي محاكمته بل جعله يفكر في ما فعله".

ودعمت الحكومة الفرنسية وزير البيئة، وأشار ماكرون إلى عدم وجود سبب يجعل الوزير يستقيل.

وبذلك تواجه الحكومة الفرنسية للمرة الثانية تهما بالاغتصاب، حيث أعاد القضاء الفرنسي فتح التحقيق مع وزير الحاسبات العامة، غيرالد دارمانين، بشأن وقائع حدثت عام 2009، وتتعلق باتهامه من قبل مدعية "بتجاوز حدود السلطة حتى الاغتصاب".

ونفى الوزير الاتهامات وقال محاميه، ماتياس شيشبورتيش، إن الاتهامات لا تصمد أمام القانون.

وقد ساندت الحكومة أيضا وزير الخزانة أو الحسابات العامة، وقال محيطون بإدوار فيليب رئيس الحكومة أنه يعطي كامل ثقته لدرمانين.

ورغم ذلك فقد سئل الوزير في جانفي حول ما يشاع عنه بأنه "صياد نساء ماهر"، فاعترف بأنه "يمكن أن يتصرف بخفة"، وأنه قد "بعث برسائل s.m.s ثقيلة نوعا ما".

وكالات
تقرؤون أيضا
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة «تُباع» في نزل بباريس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق)- متابعة : منى البوعزيزي: في الجزء الثالث لفضيحة الجوسسة التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات...
المزيد >>
تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018 السّاعة 00:35
تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
المزيد >>
إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
المزيد >>
القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018 | 20:04

قالت باسكال ميتران، حفيدة الرئيس الفرنسي الأسبق، اليوم الجمعة إنها وراء اتهام وزير البيئة نيكولا أولو بالاغتصاب عام 1997. وأصدرت باسكال بيانا أكدت فيه أنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد أولو، حسب فرانس 24.

وقال محامي باسكال، ميشيل دوفرانك، إنها وعائلتها لا يرحبون بنشر أخبار حول الأمر.

وعادت الشكوى لتطارد الوزير هذا الأسبوع، رغم أنها لم تفض إلى القضاء لأن باسكال تقدمت بشكواها بعد 10 سنوات من الواقعة.

ويشتبه أن أولو ارتكب الواقعة في أحد منازله عام 1997، وقد نفى الوزير الأمر خلال مقابلة تليفزيونية.

ومفترض ان ابنة ميتران كان عمرها 20 عاما في أثناء الاغتصاب، وكان أولو يبلغ من العمر 42 عاما.

وقالت ابنة ميتران إنها فكرت في التقدم بشكوى بشأن الواقعة بعدما فكرت بالأمر لمدة سنوات، مضيفة:"لم يكن هدفي محاكمته بل جعله يفكر في ما فعله".

ودعمت الحكومة الفرنسية وزير البيئة، وأشار ماكرون إلى عدم وجود سبب يجعل الوزير يستقيل.

وبذلك تواجه الحكومة الفرنسية للمرة الثانية تهما بالاغتصاب، حيث أعاد القضاء الفرنسي فتح التحقيق مع وزير الحاسبات العامة، غيرالد دارمانين، بشأن وقائع حدثت عام 2009، وتتعلق باتهامه من قبل مدعية "بتجاوز حدود السلطة حتى الاغتصاب".

ونفى الوزير الاتهامات وقال محاميه، ماتياس شيشبورتيش، إن الاتهامات لا تصمد أمام القانون.

وقد ساندت الحكومة أيضا وزير الخزانة أو الحسابات العامة، وقال محيطون بإدوار فيليب رئيس الحكومة أنه يعطي كامل ثقته لدرمانين.

ورغم ذلك فقد سئل الوزير في جانفي حول ما يشاع عنه بأنه "صياد نساء ماهر"، فاعترف بأنه "يمكن أن يتصرف بخفة"، وأنه قد "بعث برسائل s.m.s ثقيلة نوعا ما".

وكالات
تقرؤون أيضا
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة «تُباع» في نزل بباريس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق)- متابعة : منى البوعزيزي: في الجزء الثالث لفضيحة الجوسسة التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات...
المزيد >>
تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018 السّاعة 00:35
تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
المزيد >>
إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
المزيد >>
القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
﻿