للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب

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قالت باسكال ميتران، حفيدة الرئيس الفرنسي الأسبق، اليوم الجمعة إنها وراء اتهام وزير البيئة نيكولا أولو بالاغتصاب عام 1997. وأصدرت باسكال بيانا أكدت فيه أنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد أولو، حسب فرانس 24.
وقال محامي باسكال، ميشيل دوفرانك، إنها وعائلتها لا يرحبون بنشر أخبار حول الأمر.
وعادت الشكوى لتطارد الوزير هذا الأسبوع، رغم أنها لم تفض إلى القضاء لأن باسكال تقدمت بشكواها بعد 10 سنوات من الواقعة.
ويشتبه أن أولو ارتكب الواقعة في أحد منازله عام 1997، وقد نفى الوزير الأمر خلال مقابلة تليفزيونية.
ومفترض ان ابنة ميتران كان عمرها 20 عاما في أثناء الاغتصاب، وكان أولو يبلغ من العمر 42 عاما.
وقالت ابنة ميتران إنها فكرت في التقدم بشكوى بشأن الواقعة بعدما فكرت بالأمر لمدة سنوات، مضيفة:"لم يكن هدفي محاكمته بل جعله يفكر في ما فعله".
ودعمت الحكومة الفرنسية وزير البيئة، وأشار ماكرون إلى عدم وجود سبب يجعل الوزير يستقيل.
وبذلك تواجه الحكومة الفرنسية للمرة الثانية تهما بالاغتصاب، حيث أعاد القضاء الفرنسي فتح التحقيق مع وزير الحاسبات العامة، غيرالد دارمانين، بشأن وقائع حدثت عام 2009، وتتعلق باتهامه من قبل مدعية "بتجاوز حدود السلطة حتى الاغتصاب".
ونفى الوزير الاتهامات وقال محاميه، ماتياس شيشبورتيش، إن الاتهامات لا تصمد أمام القانون.
وقد ساندت الحكومة أيضا وزير الخزانة أو الحسابات العامة، وقال محيطون بإدوار فيليب رئيس الحكومة أنه يعطي كامل ثقته لدرمانين.
ورغم ذلك فقد سئل الوزير في جانفي حول ما يشاع عنه بأنه "صياد نساء ماهر"، فاعترف بأنه "يمكن أن يتصرف بخفة"، وأنه قد "بعث برسائل s.m.s ثقيلة نوعا ما".
قالت باسكال ميتران، حفيدة الرئيس الفرنسي الأسبق، اليوم الجمعة إنها وراء اتهام وزير البيئة نيكولا أولو بالاغتصاب عام 1997. وأصدرت باسكال بيانا أكدت فيه أنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد أولو، حسب فرانس 24.
وقال محامي باسكال، ميشيل دوفرانك، إنها وعائلتها لا يرحبون بنشر أخبار حول الأمر.
وعادت الشكوى لتطارد الوزير هذا الأسبوع، رغم أنها لم تفض إلى القضاء لأن باسكال تقدمت بشكواها بعد 10 سنوات من الواقعة.
ويشتبه أن أولو ارتكب الواقعة في أحد منازله عام 1997، وقد نفى الوزير الأمر خلال مقابلة تليفزيونية.
ومفترض ان ابنة ميتران كان عمرها 20 عاما في أثناء الاغتصاب، وكان أولو يبلغ من العمر 42 عاما.
وقالت ابنة ميتران إنها فكرت في التقدم بشكوى بشأن الواقعة بعدما فكرت بالأمر لمدة سنوات، مضيفة:"لم يكن هدفي محاكمته بل جعله يفكر في ما فعله".
ودعمت الحكومة الفرنسية وزير البيئة، وأشار ماكرون إلى عدم وجود سبب يجعل الوزير يستقيل.
وبذلك تواجه الحكومة الفرنسية للمرة الثانية تهما بالاغتصاب، حيث أعاد القضاء الفرنسي فتح التحقيق مع وزير الحاسبات العامة، غيرالد دارمانين، بشأن وقائع حدثت عام 2009، وتتعلق باتهامه من قبل مدعية "بتجاوز حدود السلطة حتى الاغتصاب".
ونفى الوزير الاتهامات وقال محاميه، ماتياس شيشبورتيش، إن الاتهامات لا تصمد أمام القانون.
وقد ساندت الحكومة أيضا وزير الخزانة أو الحسابات العامة، وقال محيطون بإدوار فيليب رئيس الحكومة أنه يعطي كامل ثقته لدرمانين.
ورغم ذلك فقد سئل الوزير في جانفي حول ما يشاع عنه بأنه "صياد نساء ماهر"، فاعترف بأنه "يمكن أن يتصرف بخفة"، وأنه قد "بعث برسائل s.m.s ثقيلة نوعا ما".
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018