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يوم السبت 10 فيفري 2018
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توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
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السياسي
توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018 | 19:52

تم مساء اليوم بمكتبة الكتاب بالعاصمة توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد رئيس القسم السياسي بجريدة "الشروق" الاول تحت عنوان" السياسة الاعلامية في تونس 1987- 2011 : مراكز نفوذ – صراع خلافة – سقوط نظام" والثاني عنونه كاتبه بـ "الاعلام التونسي 1956-2011 في عيون معاصريه"  

وقد حضر حفل التوقيع الذي تحوّل الى شبه ندوة فكرية الأستاذين منصف ونّاس ومحمد حمدان وسياسيّون من تيارات عديدة ومن حقب مختلفة مثل محمد مواعدة ومحمد الكيلاني عن الحزب الاشتراكي وراشد الغنوشي وزياد العذاري من النهضة، وعلي الشاوش ومحمد الغرياني وكمال الحاج ساسي والازهر الضيفي والمكي العلوي، ونور الدين السالمي مدير الديوان الرئاسي والدييوماسيين السابقين امحمّد جنيفان وجلال الأخضر وعثمان بلحاج عمر من حركة البعث ومحمد مواعدة وعدد من النقابيين من بينهم محمد شندول والوزير السابق عبيد البريكي، وفوزي اللومي القيادي في نداء تونس وكمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والهادي المشري الاعلامي والرئيس السابق لجمعية مديري الصحف وقد نشّط الحفل الاعلامي المكّي هلال.

كما حضر حفل التوقيع لفيف من الصحافيّين والاعلاميين وعدد من طلبة الصحافة وعلوم الاخبار.

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السياسي
توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018 | 19:52

تم مساء اليوم بمكتبة الكتاب بالعاصمة توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد رئيس القسم السياسي بجريدة "الشروق" الاول تحت عنوان" السياسة الاعلامية في تونس 1987- 2011 : مراكز نفوذ – صراع خلافة – سقوط نظام" والثاني عنونه كاتبه بـ "الاعلام التونسي 1956-2011 في عيون معاصريه"  

وقد حضر حفل التوقيع الذي تحوّل الى شبه ندوة فكرية الأستاذين منصف ونّاس ومحمد حمدان وسياسيّون من تيارات عديدة ومن حقب مختلفة مثل محمد مواعدة ومحمد الكيلاني عن الحزب الاشتراكي وراشد الغنوشي وزياد العذاري من النهضة، وعلي الشاوش ومحمد الغرياني وكمال الحاج ساسي والازهر الضيفي والمكي العلوي، ونور الدين السالمي مدير الديوان الرئاسي والدييوماسيين السابقين امحمّد جنيفان وجلال الأخضر وعثمان بلحاج عمر من حركة البعث ومحمد مواعدة وعدد من النقابيين من بينهم محمد شندول والوزير السابق عبيد البريكي، وفوزي اللومي القيادي في نداء تونس وكمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والهادي المشري الاعلامي والرئيس السابق لجمعية مديري الصحف وقد نشّط الحفل الاعلامي المكّي هلال.

كما حضر حفل التوقيع لفيف من الصحافيّين والاعلاميين وعدد من طلبة الصحافة وعلوم الاخبار.

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