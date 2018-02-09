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19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
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تم مساء اليوم بمكتبة الكتاب بالعاصمة توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد رئيس القسم السياسي بجريدة "الشروق" الاول تحت عنوان" السياسة الاعلامية في تونس 1987- 2011 : مراكز نفوذ – صراع خلافة – سقوط نظام" والثاني عنونه كاتبه بـ "الاعلام التونسي 1956-2011 في عيون معاصريه"
وقد حضر حفل التوقيع الذي تحوّل الى شبه ندوة فكرية الأستاذين منصف ونّاس ومحمد حمدان وسياسيّون من تيارات عديدة ومن حقب مختلفة مثل محمد مواعدة ومحمد الكيلاني عن الحزب الاشتراكي وراشد الغنوشي وزياد العذاري من النهضة، وعلي الشاوش ومحمد الغرياني وكمال الحاج ساسي والازهر الضيفي والمكي العلوي، ونور الدين السالمي مدير الديوان الرئاسي والدييوماسيين السابقين امحمّد جنيفان وجلال الأخضر وعثمان بلحاج عمر من حركة البعث ومحمد مواعدة وعدد من النقابيين من بينهم محمد شندول والوزير السابق عبيد البريكي، وفوزي اللومي القيادي في نداء تونس وكمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والهادي المشري الاعلامي والرئيس السابق لجمعية مديري الصحف وقد نشّط الحفل الاعلامي المكّي هلال.
كما حضر حفل التوقيع لفيف من الصحافيّين والاعلاميين وعدد من طلبة الصحافة وعلوم الاخبار.
تم مساء اليوم بمكتبة الكتاب بالعاصمة توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد رئيس القسم السياسي بجريدة "الشروق" الاول تحت عنوان" السياسة الاعلامية في تونس 1987- 2011 : مراكز نفوذ – صراع خلافة – سقوط نظام" والثاني عنونه كاتبه بـ "الاعلام التونسي 1956-2011 في عيون معاصريه"
وقد حضر حفل التوقيع الذي تحوّل الى شبه ندوة فكرية الأستاذين منصف ونّاس ومحمد حمدان وسياسيّون من تيارات عديدة ومن حقب مختلفة مثل محمد مواعدة ومحمد الكيلاني عن الحزب الاشتراكي وراشد الغنوشي وزياد العذاري من النهضة، وعلي الشاوش ومحمد الغرياني وكمال الحاج ساسي والازهر الضيفي والمكي العلوي، ونور الدين السالمي مدير الديوان الرئاسي والدييوماسيين السابقين امحمّد جنيفان وجلال الأخضر وعثمان بلحاج عمر من حركة البعث ومحمد مواعدة وعدد من النقابيين من بينهم محمد شندول والوزير السابق عبيد البريكي، وفوزي اللومي القيادي في نداء تونس وكمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والهادي المشري الاعلامي والرئيس السابق لجمعية مديري الصحف وقد نشّط الحفل الاعلامي المكّي هلال.
كما حضر حفل التوقيع لفيف من الصحافيّين والاعلاميين وعدد من طلبة الصحافة وعلوم الاخبار.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018