حياد المؤسسة الأمنية ومستجدات ملف اغتيال محمد الزواري أبرز مواضيع أسئلة النواب إلى وزير الداخلية غدا السبت

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يعقد مجلس نواب الشعب غدا السبت، جلسة عامة ستخصص لأسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الداخلية لطفي براهم.
ووفق بلاغ للبرلمان من المنتظر أن تتناول هذه الاسئلة عديد المواضيع على غرار إسناد بطاقات إقامة في تونس للطلبة الأفارقة وضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات وآخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال محمد الزواري وأسباب إيقاف العدد الأخير من صحيفة "الثورة نيوز" وعن مؤسسة "بلاك ووتر" في تونس وتنظيم سلك التراتيب البلدية لتحقيق نجاعته وسرعته وفاعليته لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية وغيرها.
كما سيتم خلال الجلسة العامة التي ستنطلق صباح غد السبت طرح تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاءمة ما يعرف بالآلية 17 (الإجراء الحدودي "S17) مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وإيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي، فضلا عن اجراءات تحسين استقبال المسافرين التونسيين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ومن المنتظر أن تتناول الاسئلة أيضا مواضيع ذات طابع جهوي على غرار اسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الاحد 29 اكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان.
يذكر أن الوضع الأمني ومسألة الحريات والتعامل الأمني مع الصحفيين كانت من بين محاور جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، يوم 29 جانفي الفارط، لوزير الداخلية لطفي براهم.
يعقد مجلس نواب الشعب غدا السبت، جلسة عامة ستخصص لأسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الداخلية لطفي براهم.
ووفق بلاغ للبرلمان من المنتظر أن تتناول هذه الاسئلة عديد المواضيع على غرار إسناد بطاقات إقامة في تونس للطلبة الأفارقة وضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات وآخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال محمد الزواري وأسباب إيقاف العدد الأخير من صحيفة "الثورة نيوز" وعن مؤسسة "بلاك ووتر" في تونس وتنظيم سلك التراتيب البلدية لتحقيق نجاعته وسرعته وفاعليته لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية وغيرها.
كما سيتم خلال الجلسة العامة التي ستنطلق صباح غد السبت طرح تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاءمة ما يعرف بالآلية 17 (الإجراء الحدودي "S17) مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وإيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي، فضلا عن اجراءات تحسين استقبال المسافرين التونسيين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ومن المنتظر أن تتناول الاسئلة أيضا مواضيع ذات طابع جهوي على غرار اسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الاحد 29 اكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان.
يذكر أن الوضع الأمني ومسألة الحريات والتعامل الأمني مع الصحفيين كانت من بين محاور جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، يوم 29 جانفي الفارط، لوزير الداخلية لطفي براهم.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018