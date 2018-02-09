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يوم السبت 10 فيفري 2018
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حياد المؤسسة الأمنية ومستجدات ملف اغتيال محمد الزواري أبرز مواضيع أسئلة النواب إلى وزير الداخلية غدا السبت
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الأولى
حياد المؤسسة الأمنية ومستجدات ملف اغتيال محمد الزواري أبرز مواضيع أسئلة النواب إلى وزير الداخلية غدا السبت
09 فيفري 2018 | 19:40

يعقد مجلس نواب الشعب غدا السبت، جلسة عامة ستخصص لأسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الداخلية لطفي براهم.

 ووفق بلاغ للبرلمان من المنتظر أن تتناول هذه الاسئلة عديد المواضيع على غرار إسناد بطاقات إقامة في تونس للطلبة الأفارقة وضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات وآخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال محمد الزواري وأسباب إيقاف العدد الأخير من صحيفة "الثورة نيوز" وعن مؤسسة "بلاك ووتر" في تونس وتنظيم سلك التراتيب البلدية لتحقيق نجاعته وسرعته وفاعليته لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية وغيرها.

كما سيتم خلال الجلسة العامة التي ستنطلق صباح غد السبت طرح تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاءمة ما يعرف بالآلية 17 (الإجراء الحدودي "S17) مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وإيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي، فضلا عن اجراءات تحسين استقبال المسافرين التونسيين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ومن المنتظر أن تتناول الاسئلة أيضا مواضيع ذات طابع جهوي على غرار اسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الاحد 29 اكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان.

يذكر أن الوضع الأمني ومسألة الحريات والتعامل الأمني مع الصحفيين كانت من بين محاور جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، يوم 29 جانفي الفارط، لوزير الداخلية لطفي براهم.

  

 

وات
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الأولى
حياد المؤسسة الأمنية ومستجدات ملف اغتيال محمد الزواري أبرز مواضيع أسئلة النواب إلى وزير الداخلية غدا السبت
09 فيفري 2018 | 19:40

يعقد مجلس نواب الشعب غدا السبت، جلسة عامة ستخصص لأسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الداخلية لطفي براهم.

 ووفق بلاغ للبرلمان من المنتظر أن تتناول هذه الاسئلة عديد المواضيع على غرار إسناد بطاقات إقامة في تونس للطلبة الأفارقة وضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات وآخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال محمد الزواري وأسباب إيقاف العدد الأخير من صحيفة "الثورة نيوز" وعن مؤسسة "بلاك ووتر" في تونس وتنظيم سلك التراتيب البلدية لتحقيق نجاعته وسرعته وفاعليته لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية وغيرها.

كما سيتم خلال الجلسة العامة التي ستنطلق صباح غد السبت طرح تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاءمة ما يعرف بالآلية 17 (الإجراء الحدودي "S17) مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وإيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي، فضلا عن اجراءات تحسين استقبال المسافرين التونسيين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ومن المنتظر أن تتناول الاسئلة أيضا مواضيع ذات طابع جهوي على غرار اسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الاحد 29 اكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان.

يذكر أن الوضع الأمني ومسألة الحريات والتعامل الأمني مع الصحفيين كانت من بين محاور جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، يوم 29 جانفي الفارط، لوزير الداخلية لطفي براهم.

  

 

وات
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09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018 السّاعة 00:35
تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
المزيد >>
إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
المزيد >>
القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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