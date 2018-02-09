معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس

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19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
نجح اللاعب التونسي معز الشرقي المصنف 523 عالميا اليوم الجمعة في الحصول على لقب بطولة الرياض الأولى للتنس، بعد الفوز في الدور النهائي على اللاعب المصري يوسف حسام المصنف 297 عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة (2-1) وبواقع 7-5 و4-6 و7-6 .
وحصل الشرقي على جائزة الــ15 ألف دولار، فيما نال المصري يوسف حسام مبلغ 8 آلاف دولار، ونال المصري الآخر محمد صفوت جائزة مالية بــ4 آلاف دولار باعتباره أنهى البطولة في المركز الثالث.
وفي منافسات الزوجي لبطولة الرياض للتنس، فاز باللقب الثنائي المصري المكون من كريم مأمون وشريف صبري، بعد هزيمة الثنائي التونسي المكون من أنيس غربال ومعز الشرقي بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3، فيما حصل على المركز الثالث الثنائي اللبناني سماحة وحبيب.
يذكر أن السعودية تنظم بطولة الرياض للتنس لأول مرة بمشاركة 32 لاعبا، من 7 دول عربية.
نجح اللاعب التونسي معز الشرقي المصنف 523 عالميا اليوم الجمعة في الحصول على لقب بطولة الرياض الأولى للتنس، بعد الفوز في الدور النهائي على اللاعب المصري يوسف حسام المصنف 297 عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة (2-1) وبواقع 7-5 و4-6 و7-6 .
وحصل الشرقي على جائزة الــ15 ألف دولار، فيما نال المصري يوسف حسام مبلغ 8 آلاف دولار، ونال المصري الآخر محمد صفوت جائزة مالية بــ4 آلاف دولار باعتباره أنهى البطولة في المركز الثالث.
وفي منافسات الزوجي لبطولة الرياض للتنس، فاز باللقب الثنائي المصري المكون من كريم مأمون وشريف صبري، بعد هزيمة الثنائي التونسي المكون من أنيس غربال ومعز الشرقي بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3، فيما حصل على المركز الثالث الثنائي اللبناني سماحة وحبيب.
يذكر أن السعودية تنظم بطولة الرياض للتنس لأول مرة بمشاركة 32 لاعبا، من 7 دول عربية.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018