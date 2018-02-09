معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس

نجح اللاعب التونسي معز الشرقي المصنف 523 عالميا اليوم الجمعة في الحصول على لقب بطولة الرياض الأولى للتنس، بعد الفوز في الدور النهائي على اللاعب المصري يوسف حسام المصنف 297 عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة (2-1) وبواقع 7-5 و4-6 و7-6 .

وحصل الشرقي على جائزة الــ15 ألف دولار، فيما نال المصري يوسف حسام مبلغ 8 آلاف دولار، ونال المصري الآخر محمد صفوت جائزة مالية بــ4 آلاف دولار باعتباره أنهى البطولة في المركز الثالث.

وفي منافسات الزوجي لبطولة الرياض للتنس، فاز باللقب الثنائي المصري المكون من كريم مأمون وشريف صبري، بعد هزيمة الثنائي التونسي المكون من أنيس غربال ومعز الشرقي بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3، فيما حصل على المركز الثالث الثنائي اللبناني سماحة وحبيب.

يذكر أن السعودية تنظم بطولة الرياض للتنس لأول مرة بمشاركة 32 لاعبا، من 7 دول عربية.