سوسة: القبض على ايطالي يتحيل على التونسيين والاجانب ويهرب الاموال الى الخارج

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سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
نجحت فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بسوسة في القاء القبض على ايطالي مقيم في ولاية سوسة، صاحب شركة للتسويق بجهة الكرنيش بتهمة التحيل على عدد من التونسيين و الأجانب يقوم ببيع قصاصات وعقود وهمية لمسابقات بالعملة الصعبة، ليقوم فيما بعد بتهريب الاموال للخارج كما تم حجز بطاقات بنكية و عقود و الة سكانار و 2جهاز حاسوب لديه فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على الدوائر القضائية.
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
نجحت فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بسوسة في القاء القبض على ايطالي مقيم في ولاية سوسة، صاحب شركة للتسويق بجهة الكرنيش بتهمة التحيل على عدد من التونسيين و الأجانب يقوم ببيع قصاصات وعقود وهمية لمسابقات بالعملة الصعبة، ليقوم فيما بعد بتهريب الاموال للخارج كما تم حجز بطاقات بنكية و عقود و الة سكانار و 2جهاز حاسوب لديه فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على الدوائر القضائية.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018