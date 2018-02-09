القلعة الكبرى: حجز سلاح ناري وخراطيش

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجح أعوان مركز الأمن بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة إثر مداهمة منزل بائع خمر خلسة موجود في ضيعة فلاحية في حجز سلاح ناري وعدد من الخراطيش (قرابة 5خراطيش) وبمداهمة المنزل تحصن ثلاثة أنفار بالفرار حيث تم حجز السلاح الناري وإصدار بطاقات تفتيش في حقهم بحكم ان هوياتهم معروفة لدى الوحدات الأمنية المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلاح المحجوز تقليدي الصنع وقد تم حجزه إلى حين احالته على المصالح المختصة حسب ما اكده مصدر أمني للشروق اون لاين بالجهة.