سهام بن سدرين تخسر قضيتها ضد نزار بهلول ‎

تونس - الشروق اون لاين -ايمان بن عزيزة:

قضت محكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق نزار بهلول مدير موقع "بزنس نيوز "

و كانت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة قد رفعت قضيتين ضد نزار بهلول على خلفية نشره لمقالات رأت فيها بن سدرين مسا من شخصها و ثلبا و اعتداء على سمعتها .

و يذكر ان المحكمة كانت قد قضت لصالح نزار بهلول في القضية الأولى خلال سنة 2014 فيما ربحت بن سدرين القضية الثانية في الطور الابتدائي و تم نقضه في الاستئناف.