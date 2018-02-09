قليبية: انتحار قاصر شنقا ‎

نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

انتحرت طفلة اصيلة معتمدية قليبية من ولاية نابل تبلغ من العمر13 سنة تدرس بالسنة السابعة أساسي شنقا بشجرة بالقرب من منزل عائلتها و ذلك على اثر مشادة كلامية بين الضحية ووالدتها التي قامت بصفعها وفق ما أكده مصدر موثوق لموقع الشروق اون لاين.