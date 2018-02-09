محمد صلاح يتأهب لإنجاز تاريخي جديد

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، لكسر رقم قياسي جديد خلال لقاء فريقه مع ساوثهامبتون، بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن محمد صلاح يرغب في كسر رقم روبي فاولر، لاعب ليفربول السابق، الذي سجل 19 هدفا بقدمه اليسرى بقميص الريدز في موسم 1994-1995، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأحرز الدولي المصري حتى الآن 18 هدفا في الدوري الإنجليزي بقدمه اليسرى، من أصل 21 هدفا.

وتألق محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجاري، ويأتي في وصافة هدافي البريمييرليج برصيد 21 هدفا خلف هاري كين، مهاجم توتنهام (22).