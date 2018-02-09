مقداد السهيلي وفيصل الرياحي ينضمان الى نداء تونس
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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اعلنت حركة نداء تونس في بلاغين لها امس على صفحتها الرسمية في الفايسبوك عن انضمام الفنانين مقداد السهيلي و فيصل الرياحي إلى صفوفها
بعد اتهام تونس بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب :هؤلاء... وراء القائمة السوداء
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس ضمن قائمة الدول «عالية المخاطر» في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. الإدراج صدر رسميا يوم أمس عن...المزيد >>
رغم وجود منظومة قانونية وقضائية متطورة:لماذا تعطّلت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس؟
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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أولا وأخيرا:«يعيش البلاّرج في أعلى المدارج»
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أخيرا عادت القفة الانتخابية إلى عادتها...المزيد >>
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديمعنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...المزيد >>
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