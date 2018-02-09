الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جلسة جديدة للجنة متابعة ملف عملة الحضائر والتفطن إلى أن الألاف منهم مسجلون في أحد الصناديق الاجتماعية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
الأولى
جلسة جديدة للجنة متابعة ملف عملة الحضائر والتفطن إلى أن الألاف منهم مسجلون في أحد الصناديق الاجتماعية
09 فيفري 2018 | 16:51

تم الاتفاق في أعقاب اجتماع لجنة متابعة ملف عملة الحضائر المنبثقة عن اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة بتونس، على عقد جلسة ثانية يوم 22 فيفري الجاري لمواصلة النظر في هذا الملف وتشخيص الوضع بدقة.

وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، في تصريح لـ (وات)، بأنه تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مختلف المعطيات المتعلقة بعملة الحضائر ما بعد الثورة في علاقة بتوزيعهم الجغرافي والقطاعي وحسب الوزارات والسن والمستوى التعليمي، مؤكدا أن الأمر متشعب حسب ما أعلنه الوفد الحكومي إذ تم التفطن إلى وجود بعض الآلاف من عملة الحضائر منخرطين في أحد الصناديق الاجتماعية وهو ما يعني أنهم يمارسون نشاطا آخر.

وأشار إلى أن ممثلي الحكومة تحدثوا عن تجاوزات عديدة في هذا المجال على غرار تسجيل أكثر من مائة عامل في الحضائر على حساب المستشفى المحلي ببن قردان.

وقال "طلبنا من الوفد الحكومي مدنا بملف كامل بما فيه الوثائق المدعمة لهذه المعلومات واستدعاء المعنيين بالأمر للتثبت منها"، مشيرا إلى أن ممثلي الحكومة طلبوا من مختلف الوزارات مدهم بتوزيع عملة الحضائر التابعين لها حسب اختصاصاتهم في اتجاه وضع تشخيص موحد بشأن نحو 84 الف عامل في الحضائر

وذكر جراد أن الوفد الحكومي أشار ضمنيا إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور وهو ما سيؤثر على تسوية الملف الذي وصفه بـ"المتشعب" ويتطلب الكثير من الجهد.

وحضر الجلسة بالخصوص وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ومستشار رئيس الحكومة سيد بلال والكاتب العام للحكومة عن الطرف الحكومي الهادي الماكني وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعبد الكريم جراد وجبران بوراوي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

  

 

تقرؤون أيضا
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة «تُباع» في نزل بباريس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق)- متابعة : منى البوعزيزي: في الجزء الثالث لفضيحة الجوسسة التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات...
المزيد >>
تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018 السّاعة 00:35
تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
المزيد >>
إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
المزيد >>
القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
جلسة جديدة للجنة متابعة ملف عملة الحضائر والتفطن إلى أن الألاف منهم مسجلون في أحد الصناديق الاجتماعية
09 فيفري 2018 | 16:51

تم الاتفاق في أعقاب اجتماع لجنة متابعة ملف عملة الحضائر المنبثقة عن اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة بتونس، على عقد جلسة ثانية يوم 22 فيفري الجاري لمواصلة النظر في هذا الملف وتشخيص الوضع بدقة.

وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، في تصريح لـ (وات)، بأنه تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مختلف المعطيات المتعلقة بعملة الحضائر ما بعد الثورة في علاقة بتوزيعهم الجغرافي والقطاعي وحسب الوزارات والسن والمستوى التعليمي، مؤكدا أن الأمر متشعب حسب ما أعلنه الوفد الحكومي إذ تم التفطن إلى وجود بعض الآلاف من عملة الحضائر منخرطين في أحد الصناديق الاجتماعية وهو ما يعني أنهم يمارسون نشاطا آخر.

وأشار إلى أن ممثلي الحكومة تحدثوا عن تجاوزات عديدة في هذا المجال على غرار تسجيل أكثر من مائة عامل في الحضائر على حساب المستشفى المحلي ببن قردان.

وقال "طلبنا من الوفد الحكومي مدنا بملف كامل بما فيه الوثائق المدعمة لهذه المعلومات واستدعاء المعنيين بالأمر للتثبت منها"، مشيرا إلى أن ممثلي الحكومة طلبوا من مختلف الوزارات مدهم بتوزيع عملة الحضائر التابعين لها حسب اختصاصاتهم في اتجاه وضع تشخيص موحد بشأن نحو 84 الف عامل في الحضائر

وذكر جراد أن الوفد الحكومي أشار ضمنيا إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور وهو ما سيؤثر على تسوية الملف الذي وصفه بـ"المتشعب" ويتطلب الكثير من الجهد.

وحضر الجلسة بالخصوص وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ومستشار رئيس الحكومة سيد بلال والكاتب العام للحكومة عن الطرف الحكومي الهادي الماكني وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعبد الكريم جراد وجبران بوراوي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

  

 

تقرؤون أيضا
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة «تُباع» في نزل بباريس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق)- متابعة : منى البوعزيزي: في الجزء الثالث لفضيحة الجوسسة التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات...
المزيد >>
تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018 السّاعة 00:35
تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
المزيد >>
إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
المزيد >>
القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
﻿