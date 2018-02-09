جلسة جديدة للجنة متابعة ملف عملة الحضائر والتفطن إلى أن الألاف منهم مسجلون في أحد الصناديق الاجتماعية

-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
تم الاتفاق في أعقاب اجتماع لجنة متابعة ملف عملة الحضائر المنبثقة عن اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة بتونس، على عقد جلسة ثانية يوم 22 فيفري الجاري لمواصلة النظر في هذا الملف وتشخيص الوضع بدقة.
وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، في تصريح لـ (وات)، بأنه تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مختلف المعطيات المتعلقة بعملة الحضائر ما بعد الثورة في علاقة بتوزيعهم الجغرافي والقطاعي وحسب الوزارات والسن والمستوى التعليمي، مؤكدا أن الأمر متشعب حسب ما أعلنه الوفد الحكومي إذ تم التفطن إلى وجود بعض الآلاف من عملة الحضائر منخرطين في أحد الصناديق الاجتماعية وهو ما يعني أنهم يمارسون نشاطا آخر.
وأشار إلى أن ممثلي الحكومة تحدثوا عن تجاوزات عديدة في هذا المجال على غرار تسجيل أكثر من مائة عامل في الحضائر على حساب المستشفى المحلي ببن قردان.
وقال "طلبنا من الوفد الحكومي مدنا بملف كامل بما فيه الوثائق المدعمة لهذه المعلومات واستدعاء المعنيين بالأمر للتثبت منها"، مشيرا إلى أن ممثلي الحكومة طلبوا من مختلف الوزارات مدهم بتوزيع عملة الحضائر التابعين لها حسب اختصاصاتهم في اتجاه وضع تشخيص موحد بشأن نحو 84 الف عامل في الحضائر
وذكر جراد أن الوفد الحكومي أشار ضمنيا إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور وهو ما سيؤثر على تسوية الملف الذي وصفه بـ"المتشعب" ويتطلب الكثير من الجهد.
وحضر الجلسة بالخصوص وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ومستشار رئيس الحكومة سيد بلال والكاتب العام للحكومة عن الطرف الحكومي الهادي الماكني وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعبد الكريم جراد وجبران بوراوي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
تم الاتفاق في أعقاب اجتماع لجنة متابعة ملف عملة الحضائر المنبثقة عن اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة بتونس، على عقد جلسة ثانية يوم 22 فيفري الجاري لمواصلة النظر في هذا الملف وتشخيص الوضع بدقة.
وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، في تصريح لـ (وات)، بأنه تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مختلف المعطيات المتعلقة بعملة الحضائر ما بعد الثورة في علاقة بتوزيعهم الجغرافي والقطاعي وحسب الوزارات والسن والمستوى التعليمي، مؤكدا أن الأمر متشعب حسب ما أعلنه الوفد الحكومي إذ تم التفطن إلى وجود بعض الآلاف من عملة الحضائر منخرطين في أحد الصناديق الاجتماعية وهو ما يعني أنهم يمارسون نشاطا آخر.
وأشار إلى أن ممثلي الحكومة تحدثوا عن تجاوزات عديدة في هذا المجال على غرار تسجيل أكثر من مائة عامل في الحضائر على حساب المستشفى المحلي ببن قردان.
وقال "طلبنا من الوفد الحكومي مدنا بملف كامل بما فيه الوثائق المدعمة لهذه المعلومات واستدعاء المعنيين بالأمر للتثبت منها"، مشيرا إلى أن ممثلي الحكومة طلبوا من مختلف الوزارات مدهم بتوزيع عملة الحضائر التابعين لها حسب اختصاصاتهم في اتجاه وضع تشخيص موحد بشأن نحو 84 الف عامل في الحضائر
وذكر جراد أن الوفد الحكومي أشار ضمنيا إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور وهو ما سيؤثر على تسوية الملف الذي وصفه بـ"المتشعب" ويتطلب الكثير من الجهد.
وحضر الجلسة بالخصوص وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ومستشار رئيس الحكومة سيد بلال والكاتب العام للحكومة عن الطرف الحكومي الهادي الماكني وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعبد الكريم جراد وجبران بوراوي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018