وليد مشحوط مديرا فنيا جديدا لجامعة كرة الطائرة

عبد الجليل المسعودي

حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...