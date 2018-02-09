سوسة: القبض على 3 أشخاص يدلسون تأشيرات السفر

قات وزرا ة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني تمكنت يوم امس بعد نصب كمين مُحكم من إلقاء القبض على 03 أشخاص قاطنين بولايتي سوسة والمهدية والاحتفاظ بهم من أجل تورّطهم في مساعدة أشخاص على الحصول على تأشيرات سفر نحو إحدى الدّول الأوروبية باستعمال وثائق مُدلسة وحجزت لديهم جهازي إعلامية وآلة طباعة و04 أختام ومبلغ مالي قدره 5385 دينار.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "التدليس ومسك وإستعمال مدلس" واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.