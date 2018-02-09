كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 16 للمحترفة 2

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم مباريات الجولة 16 (السابعة اياب) من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :
المجموعة الاولى
سكك الحديد الصفاقسي- مستقبل المرسى (2-1)
ستير جرزونة - قوافل قفصة (0-0)
جمعية أريانة - محيط قرقنة (4-2)
اتحاد تطاوين- مستقبل القصرين ( 3-1)
أمل حمام سوسة- النادي القربي (1-1)
المجموعة الثانية
نادي حمام الأنف - جمعية جربة (1-1)
أولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس (2-1)
جندوبة الرياضية - الأولمبي الباجي (0-0)
هلال الشابة - مستقبل سليمان (0-0)
الملعب الصفاقسي- ملعب منزل بورقيبة (1-0)
الترتيب
المجموعة الاولى
1-اتحاد تطاوين 32
2-قوافل قفصة 31
3- مستقبل المرسى 27
-سكك الحديد الصفاقسي 27
5-مستقبل القصرين 22
6-امل حمام سوسة 21
7- النادي القربي 19
8-محيط قرقنة 16
9-جمعية اريانة 16
10-ستير جرزونة 9
المجموعة الثانية
1 -م. منزل بورقيبة 25
2-اولمبيك سيدي بوزيد 24
- هلال شابة 24
4- جندوبة الرياضية 23
5-نادي حمام الانف 22
6- مستقبل سليمان 20
-الملعب الصفاقسي 20
8-سبورتينغ بن عروس 17
-الاولمبي الباجي 17
10-جمعية جربة 16
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم مباريات الجولة 16 (السابعة اياب) من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :
المجموعة الاولى
سكك الحديد الصفاقسي- مستقبل المرسى (2-1)
ستير جرزونة - قوافل قفصة (0-0)
جمعية أريانة - محيط قرقنة (4-2)
اتحاد تطاوين- مستقبل القصرين ( 3-1)
أمل حمام سوسة- النادي القربي (1-1)
المجموعة الثانية
نادي حمام الأنف - جمعية جربة (1-1)
أولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس (2-1)
جندوبة الرياضية - الأولمبي الباجي (0-0)
هلال الشابة - مستقبل سليمان (0-0)
الملعب الصفاقسي- ملعب منزل بورقيبة (1-0)
الترتيب
المجموعة الاولى
1-اتحاد تطاوين 32
2-قوافل قفصة 31
3- مستقبل المرسى 27
-سكك الحديد الصفاقسي 27
5-مستقبل القصرين 22
6-امل حمام سوسة 21
7- النادي القربي 19
8-محيط قرقنة 16
9-جمعية اريانة 16
10-ستير جرزونة 9
المجموعة الثانية
1 -م. منزل بورقيبة 25
2-اولمبيك سيدي بوزيد 24
- هلال شابة 24
4- جندوبة الرياضية 23
5-نادي حمام الانف 22
6- مستقبل سليمان 20
-الملعب الصفاقسي 20
8-سبورتينغ بن عروس 17
-الاولمبي الباجي 17
10-جمعية جربة 16
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018