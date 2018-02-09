الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 16 للمحترفة 2
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
الأولى
كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 16 للمحترفة 2
09 فيفري 2018 | 16:08

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

دارت عشية اليوم مباريات الجولة 16 (السابعة اياب)  من بطولة الرابطة  المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :

المجموعة الاولى

سكك الحديد الصفاقسي- مستقبل المرسى (2-1)           

ستير جرزونة - قوافل قفصة   (0-0)        

جمعية أريانة  - محيط قرقنة (4-2)         

اتحاد تطاوين- مستقبل القصرين  ( 3-1)          

أمل حمام سوسة- النادي القربي (1-1)             

المجموعة الثانية

نادي حمام الأنف -  جمعية جربة (1-1)           

أولمبيك سيدي بوزيد  - سبورتينغ بن عروس (2-1)               

جندوبة الرياضية - الأولمبي الباجي (0-0)        

هلال الشابة - مستقبل سليمان (0-0)               

الملعب الصفاقسي- ملعب منزل بورقيبة (1-0)

الترتيب

المجموعة الاولى

1-اتحاد تطاوين 32

2-قوافل قفصة 31

3- مستقبل المرسى 27

-سكك الحديد الصفاقسي 27

5-مستقبل القصرين 22

6-امل حمام سوسة  21 

7- النادي القربي 19

8-محيط قرقنة 16

9-جمعية اريانة 16

10-ستير جرزونة 9

المجموعة الثانية

1 -م. منزل بورقيبة 25

2-اولمبيك سيدي بوزيد 24

- هلال شابة 24

4- جندوبة الرياضية 23

5-نادي حمام الانف 22

6- مستقبل سليمان 20

-الملعب الصفاقسي 20

8-سبورتينغ بن عروس 17

-الاولمبي الباجي 17

10-جمعية جربة 16

 

تقرؤون أيضا
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة «تُباع» في نزل بباريس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق)- متابعة : منى البوعزيزي: في الجزء الثالث لفضيحة الجوسسة التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات...
المزيد >>
تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018 السّاعة 00:35
تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
المزيد >>
إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
المزيد >>
القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 16 للمحترفة 2
09 فيفري 2018 | 16:08

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

دارت عشية اليوم مباريات الجولة 16 (السابعة اياب)  من بطولة الرابطة  المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :

المجموعة الاولى

سكك الحديد الصفاقسي- مستقبل المرسى (2-1)           

ستير جرزونة - قوافل قفصة   (0-0)        

جمعية أريانة  - محيط قرقنة (4-2)         

اتحاد تطاوين- مستقبل القصرين  ( 3-1)          

أمل حمام سوسة- النادي القربي (1-1)             

المجموعة الثانية

نادي حمام الأنف -  جمعية جربة (1-1)           

أولمبيك سيدي بوزيد  - سبورتينغ بن عروس (2-1)               

جندوبة الرياضية - الأولمبي الباجي (0-0)        

هلال الشابة - مستقبل سليمان (0-0)               

الملعب الصفاقسي- ملعب منزل بورقيبة (1-0)

الترتيب

المجموعة الاولى

1-اتحاد تطاوين 32

2-قوافل قفصة 31

3- مستقبل المرسى 27

-سكك الحديد الصفاقسي 27

5-مستقبل القصرين 22

6-امل حمام سوسة  21 

7- النادي القربي 19

8-محيط قرقنة 16

9-جمعية اريانة 16

10-ستير جرزونة 9

المجموعة الثانية

1 -م. منزل بورقيبة 25

2-اولمبيك سيدي بوزيد 24

- هلال شابة 24

4- جندوبة الرياضية 23

5-نادي حمام الانف 22

6- مستقبل سليمان 20

-الملعب الصفاقسي 20

8-سبورتينغ بن عروس 17

-الاولمبي الباجي 17

10-جمعية جربة 16

 

تقرؤون أيضا
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة «تُباع» في نزل بباريس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق)- متابعة : منى البوعزيزي: في الجزء الثالث لفضيحة الجوسسة التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات...
المزيد >>
تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018 السّاعة 00:35
تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
المزيد >>
إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
المزيد >>
القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
﻿