السبسي يستقبل المفكر يوسف الصديق

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 09 فيفري 2018 بقصر قرطاج، الأستاذ والمفكّر يوسف الصدّيق.

ومثّل اللقاء مناسبة جدّد خلالها رئيس الدولة تمسّكه بضمان الحريّات المكفولة في الدستور كحرية الضمير والمعتقد واستنكاره لدعوات التكفير والتحريض التي استهدفت المفكر يوسف الصديق مؤخرا، مشدّدا على أهميّة الدفاع عن حق الاختلاف في الرأي وحريّة التفكير والاجتهاد، مع العمل على تعزيز وحدة التونسيين والالتزام بالمصلحة العليا للوطن.