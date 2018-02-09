نقابة أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة تنهي العلاقة التعاقدية مع "الكنام"

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أكد رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة خالد التنازفزتي أن النقابة أنهت العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" لعدم التزام الصندوق بمراجعة بعض بنود الاتفاقية التي تربطهما.
وأضاف خالد التنازفزتي في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع (وات) أنه منذ إمضاء هذه الاتفاقية سنة 2006 لم تتم مراجعتها رغم أن أحد بنودها يلزم "الكنام" بمراجعتها كل خمس سنوات مشيرا الى أن كل محاولات النقابة للتوصل الى حل باءت بالفشل بما في ذلك الجلسة التي جمعت الطرفين للتفاوض في شهر جانفي الماضي.
وكانت النقابة قد دعت إلى مراجعة بعض بنود الاتفاقية نحو الزيادة في تسعيرة طبيب الأسنان لكنها بقيت على حالها منذ سنة 2006 رغم الارتفاع المشط في أثمان المواد الأساسية لطب الأسنان والتي يتم استيراد جلها من الخارج بكلفة باهظة حسب قوله .
وأضاف أن نظام استرجاع المصاريف لا يشمل إلا عددا محدودا من التدخلات الطبية في مجال طب الأسنان، مما دفع المريض الى العزوف عن مراجعة الطبيب و الحفاظ على سلامة أسنانه وذلك لعجزه عن التكفل بهذه المصاريف.
وأوضح أنه على خلاف بقية الاختصاصات الطبية التي يتمتع فيها المريض بنسبة 80 بالمائة من استرجاع المصاريف فانه لا يتم استرجاع إلا 50 بالمائة من المصاريف بالنسبة لاختصاص طب الأسنان كما أن المرضى المنخرطين في المنظومة العمومية لا يتمتعون بتكفل الصندوق بمصاريف البدائل الاصطناعية في ما يخص طب الأسنان وذلك على خلاف بقية الاختصاصات الأخرى.
كما لفت الى أنه كان من الأجدى تمتيع فئة الأطفال بنسبة تغطية تصل الى 100 بالمائة وذلك لتعزيز الجانب الوقائي مما يحول دون تكبد الصندوق لاحقا مصارف العلاج المهولة مشددا على أن الحفاظ على صحة الأسنان يعد من الأولويات لأنه يساهم بشكل كبير في تجنب عدة أمراض تتصل خاصة بالقلب والسكري والجهاز الهضمي.
وأكد في جانب آخر أن الاتفاقية تشير إلى تمكين أطباء الأسنان من دورات تكوينية مستمرة حول ترشيد الاستهلاك وحول التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال إلا أنه لم يقع تفعيل ذلك مطلقا.
وكانت النقابة قد اصدرت اليوم بيانا في الغرض عبرت فيها عن اسفها لانهاء هذه العلاقة ووصول المفاوضات الى طريق مسدود.
أكد رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة خالد التنازفزتي أن النقابة أنهت العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" لعدم التزام الصندوق بمراجعة بعض بنود الاتفاقية التي تربطهما.
وأضاف خالد التنازفزتي في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع (وات) أنه منذ إمضاء هذه الاتفاقية سنة 2006 لم تتم مراجعتها رغم أن أحد بنودها يلزم "الكنام" بمراجعتها كل خمس سنوات مشيرا الى أن كل محاولات النقابة للتوصل الى حل باءت بالفشل بما في ذلك الجلسة التي جمعت الطرفين للتفاوض في شهر جانفي الماضي.
وكانت النقابة قد دعت إلى مراجعة بعض بنود الاتفاقية نحو الزيادة في تسعيرة طبيب الأسنان لكنها بقيت على حالها منذ سنة 2006 رغم الارتفاع المشط في أثمان المواد الأساسية لطب الأسنان والتي يتم استيراد جلها من الخارج بكلفة باهظة حسب قوله .
وأضاف أن نظام استرجاع المصاريف لا يشمل إلا عددا محدودا من التدخلات الطبية في مجال طب الأسنان، مما دفع المريض الى العزوف عن مراجعة الطبيب و الحفاظ على سلامة أسنانه وذلك لعجزه عن التكفل بهذه المصاريف.
وأوضح أنه على خلاف بقية الاختصاصات الطبية التي يتمتع فيها المريض بنسبة 80 بالمائة من استرجاع المصاريف فانه لا يتم استرجاع إلا 50 بالمائة من المصاريف بالنسبة لاختصاص طب الأسنان كما أن المرضى المنخرطين في المنظومة العمومية لا يتمتعون بتكفل الصندوق بمصاريف البدائل الاصطناعية في ما يخص طب الأسنان وذلك على خلاف بقية الاختصاصات الأخرى.
كما لفت الى أنه كان من الأجدى تمتيع فئة الأطفال بنسبة تغطية تصل الى 100 بالمائة وذلك لتعزيز الجانب الوقائي مما يحول دون تكبد الصندوق لاحقا مصارف العلاج المهولة مشددا على أن الحفاظ على صحة الأسنان يعد من الأولويات لأنه يساهم بشكل كبير في تجنب عدة أمراض تتصل خاصة بالقلب والسكري والجهاز الهضمي.
وأكد في جانب آخر أن الاتفاقية تشير إلى تمكين أطباء الأسنان من دورات تكوينية مستمرة حول ترشيد الاستهلاك وحول التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال إلا أنه لم يقع تفعيل ذلك مطلقا.
وكانت النقابة قد اصدرت اليوم بيانا في الغرض عبرت فيها عن اسفها لانهاء هذه العلاقة ووصول المفاوضات الى طريق مسدود.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
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23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018