زيدان يطالب لاعبيه بالقتال.. ويحدد موقفه من إيسكو

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شدد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مجددًا، على ثقته في لاعبي فريقه، قبل مواجهة ضيفه، ريال سوسيداد، غدًا السبت، لحساب الجولة الـ23 من الليجا.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال سوسيداد فريق جيد، وما علينا أن نفعله، هو تقديم كرة قدم جيدة.. المباراة ستكون صعبة، لأن الخصم قوي، يجب أن نستعد لها بالشكل المناسب".
وتابع: "لا أهتم بما يقوله الآخرون، ولا يمكنني السيطرة عليه.. نحن نعلم ما يجب أن نفعله، لكن لم نحصل على ما نتمناه بعد.. عندما تأتي أوقات صعبة، يجب أن نتحمل، ونتحلى بالإيجابية، لدينا أسلحة مهمة، يمكنها صنع التغيير بسرعة".
وعن مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال المدرب: "لا أعلم ماذا سيحدث يوم الأربعاء، لكن ما أعلمه جيدا، أن الجميع سيقدم كل شيء للفوز.. سأركز أولا على مباراة الغد، ثم نفكر في لقاء سان جيرمان".
وواصل زيدان بقوله: "أهتم فقط بلاعبي فريقي، وبطريقة اللعب.. عندما نخسر الاستحواذ على الكرة، يجب أن نتحلى بالحدة، والقتال، والدفاع.. عند التحضير لأي مباراة، أركز على هذه الجوانب أيضا".
وبخصوص مستقبل إيسكو، رد قائلًا: "منذ فترة، عندما سألوني عن رفضي لإجراء تعاقدات جديدة، أكدت ثقتي في هذه المجموعة من اللاعبين، وسأثق بهم حتى النهاية.. عندما أبدأ العمل على شيء ما، أظل معه حتى الموت".
وأردف: "أنا أحب إيسكو، وأريده أن يبقى هنا بقية حياته، وهذا لن يتغير.. هو لاعب جيد جدا، وقد أظهر ذلك"
شدد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مجددًا، على ثقته في لاعبي فريقه، قبل مواجهة ضيفه، ريال سوسيداد، غدًا السبت، لحساب الجولة الـ23 من الليجا.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال سوسيداد فريق جيد، وما علينا أن نفعله، هو تقديم كرة قدم جيدة.. المباراة ستكون صعبة، لأن الخصم قوي، يجب أن نستعد لها بالشكل المناسب".
وتابع: "لا أهتم بما يقوله الآخرون، ولا يمكنني السيطرة عليه.. نحن نعلم ما يجب أن نفعله، لكن لم نحصل على ما نتمناه بعد.. عندما تأتي أوقات صعبة، يجب أن نتحمل، ونتحلى بالإيجابية، لدينا أسلحة مهمة، يمكنها صنع التغيير بسرعة".
وعن مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال المدرب: "لا أعلم ماذا سيحدث يوم الأربعاء، لكن ما أعلمه جيدا، أن الجميع سيقدم كل شيء للفوز.. سأركز أولا على مباراة الغد، ثم نفكر في لقاء سان جيرمان".
وواصل زيدان بقوله: "أهتم فقط بلاعبي فريقي، وبطريقة اللعب.. عندما نخسر الاستحواذ على الكرة، يجب أن نتحلى بالحدة، والقتال، والدفاع.. عند التحضير لأي مباراة، أركز على هذه الجوانب أيضا".
وبخصوص مستقبل إيسكو، رد قائلًا: "منذ فترة، عندما سألوني عن رفضي لإجراء تعاقدات جديدة، أكدت ثقتي في هذه المجموعة من اللاعبين، وسأثق بهم حتى النهاية.. عندما أبدأ العمل على شيء ما، أظل معه حتى الموت".
وأردف: "أنا أحب إيسكو، وأريده أن يبقى هنا بقية حياته، وهذا لن يتغير.. هو لاعب جيد جدا، وقد أظهر ذلك"
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018