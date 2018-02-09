زيدان يطالب لاعبيه بالقتال.. ويحدد موقفه من إيسكو

شدد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مجددًا، على ثقته في لاعبي فريقه، قبل مواجهة ضيفه، ريال سوسيداد، غدًا السبت، لحساب الجولة الـ23 من الليجا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال سوسيداد فريق جيد، وما علينا أن نفعله، هو تقديم كرة قدم جيدة.. المباراة ستكون صعبة، لأن الخصم قوي، يجب أن نستعد لها بالشكل المناسب".

وتابع: "لا أهتم بما يقوله الآخرون، ولا يمكنني السيطرة عليه.. نحن نعلم ما يجب أن نفعله، لكن لم نحصل على ما نتمناه بعد.. عندما تأتي أوقات صعبة، يجب أن نتحمل، ونتحلى بالإيجابية، لدينا أسلحة مهمة، يمكنها صنع التغيير بسرعة".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال المدرب: "لا أعلم ماذا سيحدث يوم الأربعاء، لكن ما أعلمه جيدا، أن الجميع سيقدم كل شيء للفوز.. سأركز أولا على مباراة الغد، ثم نفكر في لقاء سان جيرمان".

وواصل زيدان بقوله: "أهتم فقط بلاعبي فريقي، وبطريقة اللعب.. عندما نخسر الاستحواذ على الكرة، يجب أن نتحلى بالحدة، والقتال، والدفاع.. عند التحضير لأي مباراة، أركز على هذه الجوانب أيضا".

وبخصوص مستقبل إيسكو، رد قائلًا: "منذ فترة، عندما سألوني عن رفضي لإجراء تعاقدات جديدة، أكدت ثقتي في هذه المجموعة من اللاعبين، وسأثق بهم حتى النهاية.. عندما أبدأ العمل على شيء ما، أظل معه حتى الموت".

وأردف: "أنا أحب إيسكو، وأريده أن يبقى هنا بقية حياته، وهذا لن يتغير.. هو لاعب جيد جدا، وقد أظهر ذلك"

وكالات