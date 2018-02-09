سليم خلبوس يؤكد ضرورة انخراط الجامعات في مسار الحصول على شهائد الاعتماد الدولية

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الجمعة، على ضرورة انخراط الجامعات التونسية في نيل شهائد الاعتماد الدولية المسندة من المنظمات والوكالات الدولية، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي ودعم دورها في التنمية.

ودعا سليم خلبوس خلال اشرافه على ندوة حول "اصلاح التعليم العالي والبحث العلمي: ترتيب الجامعات التونسية ضمان الجودة والاعتماد وانفتاح المنظومة على المستوى الدولي" رؤساء الجامعات الى دعم تموقع مؤسساتهم دوليا بتحسين مستوى ترتيبها في التصنيفات الدولية للجامعات.

وأكد أنه لا بديل عن الانخراط في بذل الجهود من أجل نيل الجامعات لشهائد الاعتماد بالارتكاز على ضمان جودة التعليم العالي والنهوض بمستوى الخدمات مشيرا الى أن الجامعات الأوروبية ستفرض بحلول سنة 2023 على غيرها من الجامعات نيل الاعتماد لإبرام شراكات التعاون في مجال التعليم العالي.

واعتبر الوزير أن مستوى ترتيب الجامعات التونسية حقق تطورا خلال السنوات الأخيرة بعد دخول جامعتي تونس المنار وصفاقس، لقائمة الألف جامعة الأولى في العالم في تصنيفي /تي هاش اي/ و /ايراب/ مقابل عدم ادراج أي من الجامعات التونسية في تصنيفي /شنغاي/ و /كي آس/ العالميين.

وكانت جامعة تونس المنار حلت في المرتبة 703 عالميا متقدمة ب 327 نقطة في التقرير السنوي لسنة 2017 لمعهد المعلوماتية المختص حسب الأداء الأكاديمي فيما حلت جامعة صفاقس في المرتبة 752 عالميا متقدمة ب 253 نقطة .

وشدد الوزير على أن تحسين ترتيب الجامعات يفرض دعم انفتاحها على محيطها الخارجي والدولي باعتبارها وجهة علمية للطلبة التونسيين والأجانب مؤكدا توجه وزارته لإعتماد استراتيجية تهدف الى استقطاب الطلبة الأفارقة للدراسة بالجامعات في تونس.

ولفت الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف الى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى تتمثل بالأساس في تحسين ترتيب الجامعات ومساعداتها على نيل شهائد الاعتماد الدولي

الى جانب تدعيم مستوى التعاون الدولي عبر استقطاب الطلبة الأفارقة للدراسة بتونس وايفاد الكفاءات التونسية لدعم نمو الجامعات الافريقية.

واضاف في هذا الصدد أن وزارته تطمح في أفق سنة 2020 الى بلوغ نسبة تقدر ب 5 بالمائة من الطلبة الوافدين من بلدان افريقية كمعدل من مجموع عدد الطلبة بالجامعات التونسية مشيرا الى أن الطلبة الأفارقة يمثلون حاليا نسبة 5ر2 بالمائة من مجموع الطلبة بالجامعات.

وللاشارة كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن في حوار مع ( وات) أنه سيقود خلال الأسبوع القادم وفدا من ممثلي الجامعات العمومية والخاصة إلى أبيدجان عاصمة الكوت دي فوار لتنظيم صالون للجامعة التونسية بهدف الترويج لاستقدام طلبة ايفواريين للدراسة في تونس.