نزول امطار مؤقتا رعدية وهبوب رياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة

يكون الطقس، بعد ظهر الجمعة وغدا السبت، ملائما لنزول امطار مؤقتا رعدية مع تساقط البرد في اماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كم في الساعة خاصة باقصى الشمال والمناطق الساحلية الشرقية. حسب ما اعلن عنه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة خاصة له.

واكد نزول امطار تكون محليا غزيرة وبكميات هامة يتجاوز مجموعها اليومي 40 مم كما تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا باغلب الجهات مع امكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية.

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