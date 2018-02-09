بعد تدخل الوالي.. التراجع عن قرار طرد 10 عمال من قبل شركة الخدمات للجنوب بتطاوين‎

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: الغت شركة الخدمات للجنوب بتطاوين رسميا قرار طرد 10 عمال بعد ان وقع تسريحهم عن طريق مراسلة بتاريخ 22 جانفي 2018 علما وان هؤلاء العمال تم انتدابهم بصفة رسمية منذ مارس 2014 بشركة وينستار التي أغلقت أبوابها وغادرت في الفترة الأخيرة صحراء تطاوين ليصبحوا في علاقة شغلية مباشرة بشركة الخدمات للجنوب.

ويأتي هذا القرار الذي تم تفعيله رسميا، صباح اليوم الجمعة، اثر تدخل والي تطاوين عادل الورغي الذي اجتمع، مساء امس الخميس، بالعمال المطرودين الذين هددوا بالدخول في اعتصام مفتوح امام مقر الولاية وقام بحلحلة المشكل بالتعاون مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية. كما وعد الوالي بصرف اجور هؤلاء العمال.