اطلاق اسم الفقيد عبد الخالق السعداوي على أحد استديوهات التلفزة الوطنية (فيديو)

نظمت التلفزة التونسية أربعينية الفقيد العزيز عبد الخالق السعداوي اليوم الجمعة 9 فيفري 2018 بمقرها بحضور عدد من أفراد عائلته ، وبالمناسبة تم إطلاق إسم الراحل عبد الخالق السعداوي على أحد إستوديوهات التلفزة الوطنية الذي كان مخصصا للبرامج الرياضية.

وعرف الفقيد بتقديمه وإعداده لمختلف البرامج الرياضية بالقناة الوطنية التونسية، وتعليقه على مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فضلا عن تغطيته للقاءات المنتخب التونسي لكرة القدم آخرها كانت مواكبته، في موسكو، لقرعة المونديال بروسيا مطلع شهر ديسمبر الفارط.

الفقيد توفي مساء الاثنين 1 جانفي 2018عن 45 سنة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.