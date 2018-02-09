حمام الشط: القبض على مجرم خطير في رصيده 15 برقية تفتيش

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تونس- الشروق أون لاين- توفيق المسعودي: بناء على معلومات دقيقة، وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم أمس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببن عروس، منزل شاب يبلغ من العمر 23 سنة، مصنف بالخطير جدا، وصادرة ضده 15 برقية تفتيش بعد تورطه في عديد القضايا الخطيرة التي تستهدف الأمن العام، من أهمها محاولة القتل، والسرقة والنشل والعنف. وكانت عملية القبض على المتهم صعبة جدا، من جراء تنكره وافلاته في مرات عديدة من طرف السلط الأمنية، إلا أنه وقع القبض عليه اليوم بمعتمدية حمام الشط حيث يقطن، بعد نصب كمين محكم له، ثم اقتياده للمقر الأمني لبحثه وإحالته للقضاء.
وجدير بالذكر ان انتشار خبر القبض على المجرم، بعث نوعا من الراحة والطمأنينة لدى أهالي الجهة، و لا سيما و أن الموقوف قام بترويع الأهالي و بث الرعب فيهم الا أن يد الأمن حدت من جبروته.
تونس- الشروق أون لاين- توفيق المسعودي: بناء على معلومات دقيقة، وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم أمس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببن عروس، منزل شاب يبلغ من العمر 23 سنة، مصنف بالخطير جدا، وصادرة ضده 15 برقية تفتيش بعد تورطه في عديد القضايا الخطيرة التي تستهدف الأمن العام، من أهمها محاولة القتل، والسرقة والنشل والعنف. وكانت عملية القبض على المتهم صعبة جدا، من جراء تنكره وافلاته في مرات عديدة من طرف السلط الأمنية، إلا أنه وقع القبض عليه اليوم بمعتمدية حمام الشط حيث يقطن، بعد نصب كمين محكم له، ثم اقتياده للمقر الأمني لبحثه وإحالته للقضاء.
وجدير بالذكر ان انتشار خبر القبض على المجرم، بعث نوعا من الراحة والطمأنينة لدى أهالي الجهة، و لا سيما و أن الموقوف قام بترويع الأهالي و بث الرعب فيهم الا أن يد الأمن حدت من جبروته.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018