حمام الشط: القبض على مجرم خطير في رصيده 15 برقية تفتيش

تونس- الشروق أون لاين- توفيق المسعودي: بناء على معلومات دقيقة، وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم أمس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببن عروس، منزل شاب يبلغ من العمر 23 سنة، مصنف بالخطير جدا، وصادرة ضده 15 برقية تفتيش بعد تورطه في عديد القضايا الخطيرة التي تستهدف الأمن العام، من أهمها محاولة القتل، والسرقة والنشل والعنف. وكانت عملية القبض على المتهم صعبة جدا، من جراء تنكره وافلاته في مرات عديدة من طرف السلط الأمنية، إلا أنه وقع القبض عليه اليوم بمعتمدية حمام الشط حيث يقطن، بعد نصب كمين محكم له، ثم اقتياده للمقر الأمني لبحثه وإحالته للقضاء.

وجدير بالذكر ان انتشار خبر القبض على المجرم، بعث نوعا من الراحة والطمأنينة لدى أهالي الجهة، و لا سيما و أن الموقوف قام بترويع الأهالي و بث الرعب فيهم الا أن يد الأمن حدت من جبروته.