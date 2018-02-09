قبلي: أصحاب البيوت المكيّفة ينفّذون وقفة احتجاجيّة

قبلي -الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: نفّذ اليوم الجمعة 09 فيفري 2018 اصحاب البيوت المكيّفة بقبلي وقفة احتجاجيّة امام مقرّ الولاية على خلفية تأخير صرف المنح التي اذنت بها رئاسة الحكومة لإعانة الفلاحين وتعويضهم بعد الضّرر الذي لحق بهم جراء الامطار وعدم تفعيلها من طرف السّلط الجهويّة خاصّة وان الفلاحين غير قادرين منذ 14 شهر على خلاص مزوّديهم حسب تعبيرهم.

واكّدوا انه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم وتأخير صرف المنح سيقررّون التّصعيد في احتجاجاتهم.