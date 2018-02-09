انفجار بمسجد في بنغازي وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

أفادت وسائل إعلام ليبية بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الجمعة، جراء انفجار استهدف مسجد أبو هريرة في حي الماجوري بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وذكر موقع "بوابة الوسط" أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل عشرات الجرحى جراء الانفجار، وبلغ عددهم أكثر من 40 جريحا، فيما شهد محيط المستشفى حالة من الفوضى والهلع.

وتتضارب الأنباء حول طبيعة الانفجار، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الانفجار كان بسيارة مفخخة قرب المسجد، فيما تفيد أنباء أخرى عن تفجير انتحاري داخل المسجد.