الحمامات الجنوبية: العثور على 03 نباتات من "الماريخوانا" مزروعة بمنزل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت يوم 08 فيفري 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات من العثور على 03 "محابس" تحتوي على نبتات من مخدر "الماريخوانا" بمنزل بالجهة وإلقاء القبض على صاحبه الذي يبلغ من العمر 31 سنة.

وباستشارة النيابة العموميّة،أذنت للوحدات المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة" .