الشركة التونسية للملاحة تبرمج 10 رحلات بحرية بإتجاه جرجيس إنطلاقا من مرسيليا

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برمجت الشركة التونسية للملاحة بالنسبة للموسم الصيفي 2018، 10 رحلات تربط بين جرجيس ومرسيليا على متن السفينة قرطاج وذلك انطلاقا من يوم 19 جوان 2018 إلى غاية 30 سبتمبر 2018.
كما برمجت الشركة، لتأمين عودة التونسيين بالخارج في صيف 2018، 75 سفرة على خط تونس مرسيليا و67 سفرة على خط تونس-جنوة-تونس.
وتقدر طاقة استيعاب هذه الرحلات بـ 312،390 مسافر و 126،200سيارة، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة النقل.
وانطلقت عمليات الحجز بداية من يوم 12 ديسمبر 2017 بكامل وكالات الاسفار بتونس وأوروبا مع مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
ومن أهم التعريفات التي طرحتها الشركة تعريفة العائلة المتكونة من 3 إلى 6 أفراد وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وتعريفة الشباب وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة تخص الشباب والسيارة.
كما تشمل هذه التعريفات تعريفة الياسمين ذهابا وإيابا (تعريفة منخفضة تصل إلى 30 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية) وتعريفة مرحبا للمترجلين (تعريفة منخفضة تصل إلى 45 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية مع إمكانية الحجز لسفرة ذهاب فقط) اضافة الى تعريفة الحجز المبكر للحث على الحجز المبكر مع التمتع بتخفيض يصل إلى 25 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وهي صالحة طيلة موسم الذروة بأماكن محدودة العدد لكل سفرة.
برمجت الشركة التونسية للملاحة بالنسبة للموسم الصيفي 2018، 10 رحلات تربط بين جرجيس ومرسيليا على متن السفينة قرطاج وذلك انطلاقا من يوم 19 جوان 2018 إلى غاية 30 سبتمبر 2018.
كما برمجت الشركة، لتأمين عودة التونسيين بالخارج في صيف 2018، 75 سفرة على خط تونس مرسيليا و67 سفرة على خط تونس-جنوة-تونس.
وتقدر طاقة استيعاب هذه الرحلات بـ 312،390 مسافر و 126،200سيارة، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة النقل.
وانطلقت عمليات الحجز بداية من يوم 12 ديسمبر 2017 بكامل وكالات الاسفار بتونس وأوروبا مع مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
ومن أهم التعريفات التي طرحتها الشركة تعريفة العائلة المتكونة من 3 إلى 6 أفراد وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وتعريفة الشباب وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة تخص الشباب والسيارة.
كما تشمل هذه التعريفات تعريفة الياسمين ذهابا وإيابا (تعريفة منخفضة تصل إلى 30 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية) وتعريفة مرحبا للمترجلين (تعريفة منخفضة تصل إلى 45 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية مع إمكانية الحجز لسفرة ذهاب فقط) اضافة الى تعريفة الحجز المبكر للحث على الحجز المبكر مع التمتع بتخفيض يصل إلى 25 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وهي صالحة طيلة موسم الذروة بأماكن محدودة العدد لكل سفرة.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018