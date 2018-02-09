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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الشركة التونسية للملاحة تبرمج 10 رحلات بحرية بإتجاه جرجيس إنطلاقا من مرسيليا
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الأولى
الشركة التونسية للملاحة تبرمج 10 رحلات بحرية بإتجاه جرجيس إنطلاقا من مرسيليا
09 فيفري 2018 | 12:52

برمجت الشركة التونسية للملاحة بالنسبة للموسم الصيفي 2018، 10 رحلات تربط بين جرجيس ومرسيليا على متن السفينة قرطاج وذلك انطلاقا من يوم 19 جوان 2018 إلى غاية 30 سبتمبر 2018.

كما برمجت الشركة، لتأمين عودة التونسيين بالخارج في صيف 2018، 75 سفرة على خط تونس مرسيليا و67 سفرة على خط تونس-جنوة-تونس.

وتقدر طاقة استيعاب هذه الرحلات بـ 312،390 مسافر و 126،200سيارة، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة النقل.

وانطلقت عمليات الحجز بداية من يوم 12 ديسمبر 2017 بكامل وكالات الاسفار بتونس وأوروبا مع مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

ومن أهم التعريفات التي طرحتها الشركة تعريفة العائلة المتكونة من 3 إلى 6 أفراد وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وتعريفة الشباب وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة تخص الشباب والسيارة.

كما تشمل هذه التعريفات تعريفة الياسمين ذهابا وإيابا (تعريفة منخفضة تصل إلى 30 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية) وتعريفة مرحبا للمترجلين (تعريفة منخفضة تصل إلى 45 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية مع إمكانية الحجز لسفرة ذهاب فقط) اضافة الى تعريفة الحجز المبكر للحث على الحجز المبكر مع التمتع بتخفيض يصل إلى 25 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وهي صالحة طيلة موسم الذروة بأماكن محدودة العدد لكل سفرة.

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الأولى
الشركة التونسية للملاحة تبرمج 10 رحلات بحرية بإتجاه جرجيس إنطلاقا من مرسيليا
09 فيفري 2018 | 12:52

برمجت الشركة التونسية للملاحة بالنسبة للموسم الصيفي 2018، 10 رحلات تربط بين جرجيس ومرسيليا على متن السفينة قرطاج وذلك انطلاقا من يوم 19 جوان 2018 إلى غاية 30 سبتمبر 2018.

كما برمجت الشركة، لتأمين عودة التونسيين بالخارج في صيف 2018، 75 سفرة على خط تونس مرسيليا و67 سفرة على خط تونس-جنوة-تونس.

وتقدر طاقة استيعاب هذه الرحلات بـ 312،390 مسافر و 126،200سيارة، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة النقل.

وانطلقت عمليات الحجز بداية من يوم 12 ديسمبر 2017 بكامل وكالات الاسفار بتونس وأوروبا مع مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

ومن أهم التعريفات التي طرحتها الشركة تعريفة العائلة المتكونة من 3 إلى 6 أفراد وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وتعريفة الشباب وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة تخص الشباب والسيارة.

كما تشمل هذه التعريفات تعريفة الياسمين ذهابا وإيابا (تعريفة منخفضة تصل إلى 30 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية) وتعريفة مرحبا للمترجلين (تعريفة منخفضة تصل إلى 45 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية مع إمكانية الحجز لسفرة ذهاب فقط) اضافة الى تعريفة الحجز المبكر للحث على الحجز المبكر مع التمتع بتخفيض يصل إلى 25 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وهي صالحة طيلة موسم الذروة بأماكن محدودة العدد لكل سفرة.

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تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
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تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
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إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
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القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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