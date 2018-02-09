الشركة التونسية للملاحة تبرمج 10 رحلات بحرية بإتجاه جرجيس إنطلاقا من مرسيليا

برمجت الشركة التونسية للملاحة بالنسبة للموسم الصيفي 2018، 10 رحلات تربط بين جرجيس ومرسيليا على متن السفينة قرطاج وذلك انطلاقا من يوم 19 جوان 2018 إلى غاية 30 سبتمبر 2018.

كما برمجت الشركة، لتأمين عودة التونسيين بالخارج في صيف 2018، 75 سفرة على خط تونس مرسيليا و67 سفرة على خط تونس-جنوة-تونس.

وتقدر طاقة استيعاب هذه الرحلات بـ 312،390 مسافر و 126،200سيارة، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة النقل.

وانطلقت عمليات الحجز بداية من يوم 12 ديسمبر 2017 بكامل وكالات الاسفار بتونس وأوروبا مع مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

ومن أهم التعريفات التي طرحتها الشركة تعريفة العائلة المتكونة من 3 إلى 6 أفراد وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وتعريفة الشباب وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة تخص الشباب والسيارة.

كما تشمل هذه التعريفات تعريفة الياسمين ذهابا وإيابا (تعريفة منخفضة تصل إلى 30 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية) وتعريفة مرحبا للمترجلين (تعريفة منخفضة تصل إلى 45 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية مع إمكانية الحجز لسفرة ذهاب فقط) اضافة الى تعريفة الحجز المبكر للحث على الحجز المبكر مع التمتع بتخفيض يصل إلى 25 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وهي صالحة طيلة موسم الذروة بأماكن محدودة العدد لكل سفرة.