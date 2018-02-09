"عراك" في البرلمان (فيديو)

تونس-الشروق اون لاين -سرحان الشيخاوي: شهدت لجنة الحقوق و الحريات في البرلمان مشادات كلامية وعراكا في الاروقة بين نواب الجبهة الشعبية ونواب النداء بسبب خلافات حول مضمون مقترح قانون تجريم التطبيع الذي قدمته الجبهة اضافة الى آليات التعاطي مع هذا النص التي اعتبرها نواب الجبهة تعطل حسم هذا النص.