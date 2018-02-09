اكتشاف ''أكبر عملية تسريب بيانات'' في تاريخ آيفون

أكد موقع "GitHub" المهتم بشؤون التقنية اكتشاف ثغرة في برمجيات هواتف آيفون، قد تكون الأخطر من نوعها لتسريب بيانات تلك الهواتف.

ونقل الموقع عن جوناثان ليفين، مؤلف العديد من الكتب عن أنظمة تشغيل آبل (Mac OS وiOS) قوله إن "الثغرة المكتشفة في iBoot في نظام iOS قد تكون السبب وراء أكبر تسريب للبيانات في تاريخآبل".

ووفقا للمعلومات فإن "الشيفرة المسؤولة عن هذه الثغرة البرمجية موجودة في نظام التشغيل iOS 9.3 لتشغيل هواتف آيفون، وبعض أجزاء هذه الشيفرة تستخدم في آخر إصدارات نظام iOS".

وبالرغم من أن هذا النوع من الشيفرات يعتبر سريا وضروريا لعمل أجهزة آيفون وبرمجياتها، وآبل لا تعطي أو تسرب هذا النوع من الشيفرات، إلا أن جوناثان ليفين أكد أن "قراصنة الإنترنت توصلوا لتلك الشيفرة وسربوها على عدد من المواقع".