اكتشاف ''أكبر عملية تسريب بيانات'' في تاريخ آيفون

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أكد موقع "GitHub" المهتم بشؤون التقنية اكتشاف ثغرة في برمجيات هواتف آيفون، قد تكون الأخطر من نوعها لتسريب بيانات تلك الهواتف.
ونقل الموقع عن جوناثان ليفين، مؤلف العديد من الكتب عن أنظمة تشغيل آبل (Mac OS وiOS) قوله إن "الثغرة المكتشفة في iBoot في نظام iOS قد تكون السبب وراء أكبر تسريب للبيانات في تاريخآبل".
ووفقا للمعلومات فإن "الشيفرة المسؤولة عن هذه الثغرة البرمجية موجودة في نظام التشغيل iOS 9.3 لتشغيل هواتف آيفون، وبعض أجزاء هذه الشيفرة تستخدم في آخر إصدارات نظام iOS".
وبالرغم من أن هذا النوع من الشيفرات يعتبر سريا وضروريا لعمل أجهزة آيفون وبرمجياتها، وآبل لا تعطي أو تسرب هذا النوع من الشيفرات، إلا أن جوناثان ليفين أكد أن "قراصنة الإنترنت توصلوا لتلك الشيفرة وسربوها على عدد من المواقع".
أكد موقع "GitHub" المهتم بشؤون التقنية اكتشاف ثغرة في برمجيات هواتف آيفون، قد تكون الأخطر من نوعها لتسريب بيانات تلك الهواتف.
ونقل الموقع عن جوناثان ليفين، مؤلف العديد من الكتب عن أنظمة تشغيل آبل (Mac OS وiOS) قوله إن "الثغرة المكتشفة في iBoot في نظام iOS قد تكون السبب وراء أكبر تسريب للبيانات في تاريخآبل".
ووفقا للمعلومات فإن "الشيفرة المسؤولة عن هذه الثغرة البرمجية موجودة في نظام التشغيل iOS 9.3 لتشغيل هواتف آيفون، وبعض أجزاء هذه الشيفرة تستخدم في آخر إصدارات نظام iOS".
وبالرغم من أن هذا النوع من الشيفرات يعتبر سريا وضروريا لعمل أجهزة آيفون وبرمجياتها، وآبل لا تعطي أو تسرب هذا النوع من الشيفرات، إلا أن جوناثان ليفين أكد أن "قراصنة الإنترنت توصلوا لتلك الشيفرة وسربوها على عدد من المواقع".
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018