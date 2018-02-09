سيدي بوزيد: يوم دراسي حول الانقطاع المبكر عن الدراسة

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سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس عماري: مثل موضوع الانقطاع المبكر عن التعليم بين الاسباب المعلنة و التداعيات المحققة محور يوم دراسي الذي نظمته اليوم دار الشباب سيدي بوزيد بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية و الشؤون الاجتماعية و الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.
وقد اشار ماهية المدير بالمندوبية الجهوية للتربية محمد العربي حمادي ان هناك اسباب اجتماعية تقف وراء الظاهرة المفزعة وهي الانقطاع المبكر عن التعليم.
ويهدف هذا اليوم الدراسي الى تسليط الضوء على ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و دراسة مختلف الانعكاسات على الفرد و المجتمع و البحث حلول لهذه الظاهرة من طرف مختلف الهياكل المعنية.
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس عماري: مثل موضوع الانقطاع المبكر عن التعليم بين الاسباب المعلنة و التداعيات المحققة محور يوم دراسي الذي نظمته اليوم دار الشباب سيدي بوزيد بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية و الشؤون الاجتماعية و الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.
وقد اشار ماهية المدير بالمندوبية الجهوية للتربية محمد العربي حمادي ان هناك اسباب اجتماعية تقف وراء الظاهرة المفزعة وهي الانقطاع المبكر عن التعليم.
ويهدف هذا اليوم الدراسي الى تسليط الضوء على ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و دراسة مختلف الانعكاسات على الفرد و المجتمع و البحث حلول لهذه الظاهرة من طرف مختلف الهياكل المعنية.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018