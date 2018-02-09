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يوم السبت 10 فيفري 2018
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سيدي بوزيد: يوم دراسي حول الانقطاع المبكر عن الدراسة
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شروق الجهات
سيدي بوزيد: يوم دراسي حول الانقطاع المبكر عن الدراسة
09 فيفري 2018 | 11:40

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس عماري: مثل موضوع الانقطاع المبكر عن التعليم بين الاسباب المعلنة و التداعيات المحققة محور يوم دراسي الذي نظمته اليوم دار الشباب سيدي بوزيد بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية و الشؤون الاجتماعية و الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.

وقد اشار ماهية المدير بالمندوبية الجهوية للتربية محمد العربي حمادي ان هناك اسباب اجتماعية تقف وراء الظاهرة المفزعة وهي الانقطاع المبكر عن التعليم.

ويهدف هذا اليوم الدراسي الى تسليط الضوء على ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و دراسة مختلف الانعكاسات على الفرد و المجتمع و البحث حلول لهذه الظاهرة من طرف مختلف الهياكل المعنية.

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شروق الجهات
سيدي بوزيد: يوم دراسي حول الانقطاع المبكر عن الدراسة
09 فيفري 2018 | 11:40

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس عماري: مثل موضوع الانقطاع المبكر عن التعليم بين الاسباب المعلنة و التداعيات المحققة محور يوم دراسي الذي نظمته اليوم دار الشباب سيدي بوزيد بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية و الشؤون الاجتماعية و الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.

وقد اشار ماهية المدير بالمندوبية الجهوية للتربية محمد العربي حمادي ان هناك اسباب اجتماعية تقف وراء الظاهرة المفزعة وهي الانقطاع المبكر عن التعليم.

ويهدف هذا اليوم الدراسي الى تسليط الضوء على ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و دراسة مختلف الانعكاسات على الفرد و المجتمع و البحث حلول لهذه الظاهرة من طرف مختلف الهياكل المعنية.

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تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
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10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
المزيد >>
بنزرت: إصدار قرارات سحب للرخص والبطاقات المهنية ضد 24 من سائقي وأصحاب رخص تاكسي واللّواج والنقل ريفي
09 فيفري 2018 السّاعة 22:58
نظرت لجنة التأديب الجهوية الخاصة بالنقل العمومي غير المنتظم بولاية بنزرت، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع...
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صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018 السّاعة 21:54
صفاقس- الشروق اون لاين- رابح: جد قبل قليل حادث أليم في الطريق الرابطة بين عقارب ومنزل شاكر وبالتحديد بعد قصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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