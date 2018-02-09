سيدي بوزيد: يوم دراسي حول الانقطاع المبكر عن الدراسة

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس عماري: مثل موضوع الانقطاع المبكر عن التعليم بين الاسباب المعلنة و التداعيات المحققة محور يوم دراسي الذي نظمته اليوم دار الشباب سيدي بوزيد بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية و الشؤون الاجتماعية و الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.

وقد اشار ماهية المدير بالمندوبية الجهوية للتربية محمد العربي حمادي ان هناك اسباب اجتماعية تقف وراء الظاهرة المفزعة وهي الانقطاع المبكر عن التعليم.

ويهدف هذا اليوم الدراسي الى تسليط الضوء على ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و دراسة مختلف الانعكاسات على الفرد و المجتمع و البحث حلول لهذه الظاهرة من طرف مختلف الهياكل المعنية.