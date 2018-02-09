سوسة: تسليم مسكن لأحد جرحى الثورة

مكتب الساحل -الشروق أون لاين: تم صباح اليوم بجهة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة تمكين أحد جرحى الثورة من مسكن من طرف رئاسة الحكومة في إطار برنامجها لرد الاعتبار لجرحى الثورة من الذين يعانون من شلل نصفي.

ويُعتبر هذا المسكن هو الرابع الذي تم تسليمه من جملة 6 مساكن في انتظار تسليم مسكنين آخرين في زغوان ورأس الجبل من ولاية بنزرت.

*صورة تعبيرية