"اتصالات تونس": افتتاح فضاء تجاري في بنزرت

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افتتحت اتصالات تونس بمدينة منزل بورقيبة ببنزرت فضاءها التجاري وذلك في موكب تولّى الاشراف عليه الرئيس المدير العام للشركة محمّد فاضل كرّيم.
وتمّت تهيئة الفضاء الجديد بحوالي 200 ألف دينار وبمواصفات عصرية ومدروسة بهدف مزيد تحسين جودة خدمات الشركة المقدّمة لحوالي 42 ألف حريف بمعتمدية منزل بورقيبة وما جاورها.
وتأتي تهيئة هذا الفضاء في إطار سياسة اتصالات تونس لتحديث مختلف فضاءاتها التجارية وتعصيرها مواكبة للتطورات الحاصلة في ميدان الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للحرفاء بأريحية وحرفيّة ونجاعة وقدرة تنافسيّة عالية.
ويعدّ فضاء منزل بورقيبة الفضاء التجاري الرابع الذّي تمّت تهيئته بولاية بنزرت بعد فضاءات باب ماطر والمدينة والكورنيش ببنزرت في انتظار الانطلاق في تهيئة فضاء مدينة جرزونة الذّي سيتّم افتتاحه في غضون هذه السنة.
ويذكر أنّ الشبكة التجارية لاتصالات تونس ببنزرت تضّم 7 فضاءات تجارية إضافة إلى 5 فضاءات توزيع غير مباشر "TTSHOP" و ذلك تجسيما للاستراتيجية التي وضعتها اتصالات تونس منذ سنوات والتي تهدف لمزيد الاقتراب من حرفائها و الاستجابة لانتظاراتهم كأحسن ما يكون.
وقد قام فاضل كريّم خلال هذه الزيارة بالاطلاع على ظروف العمل بفضاءات اتصالات تونس بماطر وبنزرت والشهداء و الكورنيش ،فضلا عن زيارته لمركز الاتصالات الدولية بمنطقة "الرمال".
و أفاد الرئيس المدير العام للشركة أنّه سيتّم التركيز خلال السنة الجارية على مواصلة تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للحريف من حيث الربط بالشبكات السلكية او اللاسلكية ضمن مشاريع تناهز اعتماداتها قيمة 6 مليون دينار.
افتتحت اتصالات تونس بمدينة منزل بورقيبة ببنزرت فضاءها التجاري وذلك في موكب تولّى الاشراف عليه الرئيس المدير العام للشركة محمّد فاضل كرّيم.
وتمّت تهيئة الفضاء الجديد بحوالي 200 ألف دينار وبمواصفات عصرية ومدروسة بهدف مزيد تحسين جودة خدمات الشركة المقدّمة لحوالي 42 ألف حريف بمعتمدية منزل بورقيبة وما جاورها.
وتأتي تهيئة هذا الفضاء في إطار سياسة اتصالات تونس لتحديث مختلف فضاءاتها التجارية وتعصيرها مواكبة للتطورات الحاصلة في ميدان الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للحرفاء بأريحية وحرفيّة ونجاعة وقدرة تنافسيّة عالية.
ويعدّ فضاء منزل بورقيبة الفضاء التجاري الرابع الذّي تمّت تهيئته بولاية بنزرت بعد فضاءات باب ماطر والمدينة والكورنيش ببنزرت في انتظار الانطلاق في تهيئة فضاء مدينة جرزونة الذّي سيتّم افتتاحه في غضون هذه السنة.
ويذكر أنّ الشبكة التجارية لاتصالات تونس ببنزرت تضّم 7 فضاءات تجارية إضافة إلى 5 فضاءات توزيع غير مباشر "TTSHOP" و ذلك تجسيما للاستراتيجية التي وضعتها اتصالات تونس منذ سنوات والتي تهدف لمزيد الاقتراب من حرفائها و الاستجابة لانتظاراتهم كأحسن ما يكون.
وقد قام فاضل كريّم خلال هذه الزيارة بالاطلاع على ظروف العمل بفضاءات اتصالات تونس بماطر وبنزرت والشهداء و الكورنيش ،فضلا عن زيارته لمركز الاتصالات الدولية بمنطقة "الرمال".
و أفاد الرئيس المدير العام للشركة أنّه سيتّم التركيز خلال السنة الجارية على مواصلة تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للحريف من حيث الربط بالشبكات السلكية او اللاسلكية ضمن مشاريع تناهز اعتماداتها قيمة 6 مليون دينار.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
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-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
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19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
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19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
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