"اتصالات تونس": افتتاح فضاء تجاري في بنزرت

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

افتتحت اتصالات تونس بمدينة منزل بورقيبة ببنزرت فضاءها التجاري وذلك في موكب تولّى الاشراف عليه الرئيس المدير العام للشركة محمّد فاضل كرّيم.

وتمّت تهيئة الفضاء الجديد بحوالي 200 ألف دينار وبمواصفات عصرية ومدروسة بهدف مزيد تحسين جودة خدمات الشركة المقدّمة لحوالي 42 ألف حريف بمعتمدية منزل بورقيبة وما جاورها.

وتأتي تهيئة هذا الفضاء في إطار سياسة اتصالات تونس لتحديث مختلف فضاءاتها التجارية وتعصيرها مواكبة للتطورات الحاصلة في ميدان الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للحرفاء بأريحية وحرفيّة ونجاعة وقدرة تنافسيّة عالية.

ويعدّ فضاء منزل بورقيبة الفضاء التجاري الرابع الذّي تمّت تهيئته بولاية بنزرت بعد فضاءات باب ماطر والمدينة والكورنيش ببنزرت في انتظار الانطلاق في تهيئة فضاء مدينة جرزونة الذّي سيتّم افتتاحه في غضون هذه السنة.

ويذكر أنّ الشبكة التجارية لاتصالات تونس ببنزرت تضّم 7 فضاءات تجارية إضافة إلى 5 فضاءات توزيع غير مباشر "TTSHOP" و ذلك تجسيما للاستراتيجية التي وضعتها اتصالات تونس منذ سنوات والتي تهدف لمزيد الاقتراب من حرفائها و الاستجابة لانتظاراتهم كأحسن ما يكون.

وقد قام فاضل كريّم خلال هذه الزيارة بالاطلاع على ظروف العمل بفضاءات اتصالات تونس بماطر وبنزرت والشهداء و الكورنيش ،فضلا عن زيارته لمركز الاتصالات الدولية بمنطقة "الرمال".

و أفاد الرئيس المدير العام للشركة أنّه سيتّم التركيز خلال السنة الجارية على مواصلة تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للحريف من حيث الربط بالشبكات السلكية او اللاسلكية ضمن مشاريع تناهز اعتماداتها قيمة 6 مليون دينار.