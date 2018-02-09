250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط

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تونس- الشروق أون لاين- فؤاد العجرودي: دعا الكاتب العام لجامعة السكة الحديدية الى فرض سلطة القانون لحماية مرفق النقل الحديدي من تداعيات تعثر انتاج ونقل الفسفاط.

وأكد في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تكبدت خسائر بنحو 250 مليون دينار منذ 2011 جراء الهبوط الحاد في نشاط تقل الفسفاط الذي يمثل 40% من مداخيل الشركة.