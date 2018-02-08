لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة

بنزرت- الشروق أون لاين- حميدة المحمودي: تم صباح اليوم نقل عشرات العاملات في معمل النسيج بمعتمدية منزل بورقيبة ، إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، بعد الإغماء عليهم وإصابتهن بحالة اختناق مصحوبة بغثيان وتقيئ جراء تسرب الغاز لأسباب غامضة دون تسجيل أي حالة وفاة أو مضاعفات صحية.

وقد تم فتح تحقيق من قبل المصالح المختصة خاصة وان نفس المصنع شهد نفس الحادثة يوم امس.