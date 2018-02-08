لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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10:50250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
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10:28لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018
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10:01قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
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00:35معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018
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22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
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22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
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22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
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22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
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نورالدين بالطيبالقائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...المزيد >>
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لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
بنزرت- الشروق أون لاين- حميدة المحمودي: تم صباح اليوم نقل عشرات العاملات في معمل النسيج بمعتمدية منزل بورقيبة ، إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، بعد الإغماء عليهم وإصابتهن بحالة اختناق مصحوبة بغثيان وتقيئ جراء تسرب الغاز لأسباب غامضة دون تسجيل أي حالة وفاة أو مضاعفات صحية.
وقد تم فتح تحقيق من قبل المصالح المختصة خاصة وان نفس المصنع شهد نفس الحادثة يوم امس.
250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018 السّاعة 10:50
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لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018 السّاعة 10:28
بنزرت- الشروق أون لاين- حميدة المحمودي: تم صباح اليوم نقل عشرات العاملات في معمل النسيج بمعتمدية منزل...المزيد >>
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رويترز: أظهرت وثائق محكمة، الخميس، أن قاضيا لبنانيا أمر بمحاكمة رجل يشتبه في أنه قتل #ريبيكا_دايكس، التي...المزيد >>
لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
بنزرت- الشروق أون لاين- حميدة المحمودي: تم صباح اليوم نقل عشرات العاملات في معمل النسيج بمعتمدية منزل بورقيبة ، إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، بعد الإغماء عليهم وإصابتهن بحالة اختناق مصحوبة بغثيان وتقيئ جراء تسرب الغاز لأسباب غامضة دون تسجيل أي حالة وفاة أو مضاعفات صحية.
وقد تم فتح تحقيق من قبل المصالح المختصة خاصة وان نفس المصنع شهد نفس الحادثة يوم امس.
250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018 السّاعة 10:50
تونس- الشروق أون لاين- فؤاد العجرودي: دعا الكاتب العام لجامعة السكة الحديدية الى فرض سلطة القانون لحماية...المزيد >>
لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018 السّاعة 10:28
بنزرت- الشروق أون لاين- حميدة المحمودي: تم صباح اليوم نقل عشرات العاملات في معمل النسيج بمعتمدية منزل...المزيد >>
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...المزيد >>
قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018 السّاعة 10:01
رويترز: أظهرت وثائق محكمة، الخميس، أن قاضيا لبنانيا أمر بمحاكمة رجل يشتبه في أنه قتل #ريبيكا_دايكس، التي...المزيد >>
-
10:50250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018
-
10:28لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018
-
10:01قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018
-
10:01القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب
09 فيفري 2018
-
09:47معاذ بن زايد عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي لكرة اليد
09 فيفري 2018
-
09:38السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب
09 فيفري 2018
-
09:15الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام الجولة الثامنة عشرة
09 فيفري 2018
-
09:11مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018
-
08:39فرنسا تقرر تعويض الجرحى الجزائريين في حرب التحرير
09 فيفري 2018
-
08:21الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء
09 فيفري 2018
-
08:18أميركا تدخل في ثاني إغلاق حكومي خلال العام 2018
09 فيفري 2018
-
00:35معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018
-
00:29شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018
-
23:23هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟
08 فيفري 2018
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
نورالدين بالطيبالقائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...المزيد >>
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