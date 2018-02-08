القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب

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القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تمكنت دورية أمنية تابعة لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان مساء يوم الخميس 8 فيفري 2018 من حجز شاحنتين خفيفتين محملتين بحاويات بنزين مهرب من القطر الجزائري وكانتا في طريقهما الى مدينة القيروان. وذلك بعد نصب كمين محكم على مستوى المنطقة الريفية "عبيدة ". وقد تم تسجيل محضر لفائدة المصالح الديوانية في شأن السائقين وهما أصيلا الحي الشعبي "المنشية " وسط مدينة لقيروان.
القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تمكنت دورية أمنية تابعة لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان مساء يوم الخميس 8 فيفري 2018 من حجز شاحنتين خفيفتين محملتين بحاويات بنزين مهرب من القطر الجزائري وكانتا في طريقهما الى مدينة القيروان. وذلك بعد نصب كمين محكم على مستوى المنطقة الريفية "عبيدة ". وقد تم تسجيل محضر لفائدة المصالح الديوانية في شأن السائقين وهما أصيلا الحي الشعبي "المنشية " وسط مدينة لقيروان.
-
10:50250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018
-
10:28لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018
-
10:01قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018
-
10:01القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب
09 فيفري 2018
-
09:47معاذ بن زايد عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي لكرة اليد
09 فيفري 2018
-
09:38السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب
09 فيفري 2018
-
09:15الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام الجولة الثامنة عشرة
09 فيفري 2018
-
09:11مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018
-
08:39فرنسا تقرر تعويض الجرحى الجزائريين في حرب التحرير
09 فيفري 2018
-
08:21الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء
09 فيفري 2018
-
08:18أميركا تدخل في ثاني إغلاق حكومي خلال العام 2018
09 فيفري 2018
-
00:35معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018
-
00:29شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018
-
23:23هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟
08 فيفري 2018
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018