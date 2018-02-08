القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تمكنت دورية أمنية تابعة لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان مساء يوم الخميس 8 فيفري 2018 من حجز شاحنتين خفيفتين محملتين بحاويات بنزين مهرب من القطر الجزائري وكانتا في طريقهما الى مدينة القيروان. وذلك بعد نصب كمين محكم على مستوى المنطقة الريفية "عبيدة ". وقد تم تسجيل محضر لفائدة المصالح الديوانية في شأن السائقين وهما أصيلا الحي الشعبي "المنشية " وسط مدينة لقيروان.