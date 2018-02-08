معاذ بن زايد عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي لكرة اليد

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد الخميس عن تسمية معاذ بن زايد عضو المكتب الجامعي ورئيس لجنة الشؤون القانونية ورئيس لجنة النزاعات بالاتحاد التونسي للعبة، عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي للفترة النيابية الجديدة (2017-2021).

يذكر أن بن زايد سبق أن تم تعيينه كعضو بلجنة التحكيم الرياضي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد منذ شهر أفريل الماضي وفق ما أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد على موقعها الرسمي.