السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أحد المواطنين في منطقة مكة المكرمة لقيامه بربط كلباً وجره بالسيارة، بعقوبة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، إضافة إلى التشهير به في جريدتين على نفقته الخاصة، تكون إحداهما في منطقة سكنه، بعد صدور قرار قطعي أو حكم نهائي من ديوان المظالم.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والعامة والإعلام المتحدث الرسمي بوزارة البيئة الخميس إن العقوبة تأتي تمشياً مع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها من المملكة.

وأشار نفس المصدر ان الوزارة تسعى لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، ولن تتوانى في تطبيق العقوبات على مخالفي النظام المشار إليه أعلاه متى ما توفرت لها البيانات للاستدلال عليه، وفق العقوبات المنصوص عليها في ذات النظام

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لمواطن يقود سيارة من نوع جيب وهو يسحب (كلب) على الإسفلت، وذلك بربطه بحبل خلف السيارة، مسبباً الارتطام عدة مرات في الإسفلت.