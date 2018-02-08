السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب

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عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أحد المواطنين في منطقة مكة المكرمة لقيامه بربط كلباً وجره بالسيارة، بعقوبة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، إضافة إلى التشهير به في جريدتين على نفقته الخاصة، تكون إحداهما في منطقة سكنه، بعد صدور قرار قطعي أو حكم نهائي من ديوان المظالم.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والعامة والإعلام المتحدث الرسمي بوزارة البيئة الخميس إن العقوبة تأتي تمشياً مع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها من المملكة.
وأشار نفس المصدر ان الوزارة تسعى لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، ولن تتوانى في تطبيق العقوبات على مخالفي النظام المشار إليه أعلاه متى ما توفرت لها البيانات للاستدلال عليه، وفق العقوبات المنصوص عليها في ذات النظام
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لمواطن يقود سيارة من نوع جيب وهو يسحب (كلب) على الإسفلت، وذلك بربطه بحبل خلف السيارة، مسبباً الارتطام عدة مرات في الإسفلت.
عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أحد المواطنين في منطقة مكة المكرمة لقيامه بربط كلباً وجره بالسيارة، بعقوبة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، إضافة إلى التشهير به في جريدتين على نفقته الخاصة، تكون إحداهما في منطقة سكنه، بعد صدور قرار قطعي أو حكم نهائي من ديوان المظالم.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والعامة والإعلام المتحدث الرسمي بوزارة البيئة الخميس إن العقوبة تأتي تمشياً مع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها من المملكة.
وأشار نفس المصدر ان الوزارة تسعى لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، ولن تتوانى في تطبيق العقوبات على مخالفي النظام المشار إليه أعلاه متى ما توفرت لها البيانات للاستدلال عليه، وفق العقوبات المنصوص عليها في ذات النظام
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لمواطن يقود سيارة من نوع جيب وهو يسحب (كلب) على الإسفلت، وذلك بربطه بحبل خلف السيارة، مسبباً الارتطام عدة مرات في الإسفلت.
-
10:50250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018
-
10:28لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018
-
10:01قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018
-
10:01القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب
09 فيفري 2018
-
09:47معاذ بن زايد عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي لكرة اليد
09 فيفري 2018
-
09:38السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب
09 فيفري 2018
-
09:15الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام الجولة الثامنة عشرة
09 فيفري 2018
-
09:11مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018
-
08:39فرنسا تقرر تعويض الجرحى الجزائريين في حرب التحرير
09 فيفري 2018
-
08:21الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء
09 فيفري 2018
-
08:18أميركا تدخل في ثاني إغلاق حكومي خلال العام 2018
09 فيفري 2018
-
00:35معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018
-
00:29شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018
-
23:23هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟
08 فيفري 2018
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018