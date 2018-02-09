سيارة «تطير» إلى مقبرة ... وسائقها يخرج منهـــــا حيــــا

فقد سائق السيطرة على سيارة كان يقودها بسرعة كبيرة، فهدمت جدار مقبرة قبل أن تتدحرج فوق قبورها في مدينة سيدني الأسترالية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية .

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن السائق كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول عندما هدم جدار المقبر وتدحرجت سيارته فيها.وأشارت إلى أنه أصيب بجروح في الوجه والبطن، لكن حالته مستقرة.وتطلب إخراج السائق من السيارة قص أجزاء منها، فيما عكفت السلطات لاحقا على إزالة السيارة من المقبرة، تمهيدا لترميم القبور المتضررة.