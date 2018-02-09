على خطى جورج وياه:حاجي ضيوف يترشّح لرئاسة السينغال

كانت كرة القدم ولا تزال، هي اللعبة والرياضة الأكثر تأثيراً في مختلف أنحاء العالم، وليست فقط الأكثر شعبيةً لدى الناس، ولكن أيضاً نجومها حتى بعد اعتزالهم، يظل صوتهم مسموعاً دائماً، وتظل محبتهم في قلوب معجبيهم، حتى ولو ابتعدوا تماماً عن عالم هذا الرياضة، ولأنها الأكثر شعبية في العالم، فقد دخلت جميع أركان حياتنا، فهي عنصر أساسي في الإقتصاد وعالم المال، كما أنها جزء لا يتجزأ من أي حالة اجتماعية، ومؤخراً صار لرياضة كرة القدم، صوتها أيضاً في عالم السياسة. وبعد أن وصل أسطورة كرة القدم الليبيرية «جورج وياه» إلى كرسي الرئاسة في بلاده خلال الفترة الماضية، فتح الباب لغيره من نجوم كرة القدم السابقين حتى يحذوا حذوه، ويدخلون عالم السياسة هم أيضاً في بلدانهم، وها هو النجم السينغالي المعتزل «حاجي ضيوف»، أعلن مؤخراً عن عزمه الترشح للإنتخابات الرئاسية في بلده السينغال، وذلك بحسب ما نقلته عدد من وسائل الإعلام في العالم.