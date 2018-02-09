على خطى جورج وياه:حاجي ضيوف يترشّح لرئاسة السينغال

-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
كانت كرة القدم ولا تزال، هي اللعبة والرياضة الأكثر تأثيراً في مختلف أنحاء العالم، وليست فقط الأكثر شعبيةً لدى الناس، ولكن أيضاً نجومها حتى بعد اعتزالهم، يظل صوتهم مسموعاً دائماً، وتظل محبتهم في قلوب معجبيهم، حتى ولو ابتعدوا تماماً عن عالم هذا الرياضة، ولأنها الأكثر شعبية في العالم، فقد دخلت جميع أركان حياتنا، فهي عنصر أساسي في الإقتصاد وعالم المال، كما أنها جزء لا يتجزأ من أي حالة اجتماعية، ومؤخراً صار لرياضة كرة القدم، صوتها أيضاً في عالم السياسة. وبعد أن وصل أسطورة كرة القدم الليبيرية «جورج وياه» إلى كرسي الرئاسة في بلاده خلال الفترة الماضية، فتح الباب لغيره من نجوم كرة القدم السابقين حتى يحذوا حذوه، ويدخلون عالم السياسة هم أيضاً في بلدانهم، وها هو النجم السينغالي المعتزل «حاجي ضيوف»، أعلن مؤخراً عن عزمه الترشح للإنتخابات الرئاسية في بلده السينغال، وذلك بحسب ما نقلته عدد من وسائل الإعلام في العالم.
كانت كرة القدم ولا تزال، هي اللعبة والرياضة الأكثر تأثيراً في مختلف أنحاء العالم، وليست فقط الأكثر شعبيةً لدى الناس، ولكن أيضاً نجومها حتى بعد اعتزالهم، يظل صوتهم مسموعاً دائماً، وتظل محبتهم في قلوب معجبيهم، حتى ولو ابتعدوا تماماً عن عالم هذا الرياضة، ولأنها الأكثر شعبية في العالم، فقد دخلت جميع أركان حياتنا، فهي عنصر أساسي في الإقتصاد وعالم المال، كما أنها جزء لا يتجزأ من أي حالة اجتماعية، ومؤخراً صار لرياضة كرة القدم، صوتها أيضاً في عالم السياسة. وبعد أن وصل أسطورة كرة القدم الليبيرية «جورج وياه» إلى كرسي الرئاسة في بلاده خلال الفترة الماضية، فتح الباب لغيره من نجوم كرة القدم السابقين حتى يحذوا حذوه، ويدخلون عالم السياسة هم أيضاً في بلدانهم، وها هو النجم السينغالي المعتزل «حاجي ضيوف»، أعلن مؤخراً عن عزمه الترشح للإنتخابات الرئاسية في بلده السينغال، وذلك بحسب ما نقلته عدد من وسائل الإعلام في العالم.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018