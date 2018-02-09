البريطانيون الأوائل ذوو بشرة سوداء وأعيـــــــــن زرقــــاء

كشف باحثون عن وجه أول بريطاني حديث عاش منذ أكثر من 10 آلاف سنة، ويُعتقد أنه أقدم سلف في بريطانيا ببشرة داكنة اللون وعينين زرقاوين وشعر مجعد أسود. وكشف عن كامل الإنسان الأحفوري المعروف باسم «شيدر مان»، في عام 1903، داخل كهف جوغ في Cheddar Gorge Somerset. وأجرى الباحثون تحليلا شاملا للحمض النووي، واكتشفوا أن جينات «شيدر مان» ما تزال تؤثر على واحد من كل 10 بريطانيين. وتشكل نتائج البحث خروجا دراماتيكيا عن طور إعادة التشكيل المبكرة، والتي صورت أوائل البريطانيين الذكور على أنهم من ذوي البشرة الفاتحة.