الريـاح تفضــح دونـــالد ترومـــب !

يعتني الرئيس الأمريكي دونالد ترومب كثيرا بتصفيف شعره، كجزء من الاهتمام بمظهره العام، لكن رياح عاصفة كشفت سر هذا الشعر، الذي أثار حيرة الكثيرين. وأظهرت لقطات فيديو رأس ترومب من الخلف وشعره وقد شقته الرياح الشديدة أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية. وحسب اللقطات التي تداولها رواد شبكات التواصل امس الخميس فقد كشفت الرياح عن مناطق صلع كثيرة في رأس الرئيس الأمريكي، لم تظهر في لقطات سابقة.

ولطالما شغلت تصفيفة شعر دونالد ترومب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره بعمر أصغر من عمره، ودارت تكنهات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز الـ 71 عاما. وكشفت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب حقيقة شعره عندما تحدثت لمؤلف كتاب «نار وغضب في بيت ترومب الأبيض»، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.