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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الريـاح تفضــح دونـــالد ترومـــب !
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العالمية
الريـاح تفضــح دونـــالد ترومـــب !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

يعتني الرئيس الأمريكي دونالد ترومب كثيرا بتصفيف شعره، كجزء من الاهتمام بمظهره العام، لكن رياح عاصفة كشفت سر هذا الشعر، الذي أثار حيرة الكثيرين. وأظهرت لقطات فيديو رأس ترومب من الخلف وشعره وقد شقته الرياح الشديدة أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية. وحسب اللقطات التي تداولها رواد شبكات التواصل امس الخميس فقد كشفت الرياح عن مناطق صلع كثيرة في رأس الرئيس الأمريكي، لم تظهر في لقطات سابقة.
ولطالما شغلت تصفيفة شعر دونالد ترومب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره بعمر أصغر من عمره، ودارت تكنهات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز الـ 71 عاما. وكشفت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب حقيقة شعره عندما تحدثت لمؤلف كتاب «نار وغضب في بيت ترومب الأبيض»، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.

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العالمية
الريـاح تفضــح دونـــالد ترومـــب !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

يعتني الرئيس الأمريكي دونالد ترومب كثيرا بتصفيف شعره، كجزء من الاهتمام بمظهره العام، لكن رياح عاصفة كشفت سر هذا الشعر، الذي أثار حيرة الكثيرين. وأظهرت لقطات فيديو رأس ترومب من الخلف وشعره وقد شقته الرياح الشديدة أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية. وحسب اللقطات التي تداولها رواد شبكات التواصل امس الخميس فقد كشفت الرياح عن مناطق صلع كثيرة في رأس الرئيس الأمريكي، لم تظهر في لقطات سابقة.
ولطالما شغلت تصفيفة شعر دونالد ترومب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره بعمر أصغر من عمره، ودارت تكنهات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز الـ 71 عاما. وكشفت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب حقيقة شعره عندما تحدثت لمؤلف كتاب «نار وغضب في بيت ترومب الأبيض»، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.

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أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
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الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018 السّاعة 21:38
أكد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، الجمعة، عزل قائد الجيش هوانغ بيونغ سو، بعد تقارير صدرت في كوريا...
المزيد >>
صحيفة بريطانية:تركيا تستخدم دواعش في عفرين!
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إفادات لإرهابي «سابق» في «داعش» قال فيها إن القوات التركية جندته مع...
المزيد >>
دمشق تطالب بإدانة «المجزرة» الامريكية في دير الزور
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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