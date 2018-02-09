أزمة في باكستان بسبب عيد الحب

حظرت باكستان أي أحداث تروج لعيد الحب، أو التغطية الإعلامية لمثل هذه الأحداث للسنة الثانية على التوالي، بعد أن قضت محكمة محلية، بأن احتفالات عيد الحب لا تتماشى مع تعاليم الإسلام.

وأصدرت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان تحذيرا أمس الأربعاء، لمحطات التليفزيون والإذاعة، من بث أي أحداث تتعلق بعيد الحب.وقالت الهيئة: «لن يقام أي حدث على المستوى الرسمي أو في أي مكان عام». وفرضت محكمة إسلام اباد العليا الحظر العام الماضي، بعد دعوى من مواطن قال: «إن الاحتفالات مستوردة من الغرب، وتتنافى مع تعاليم الإسلام».